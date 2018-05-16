厄瓜多砸上億台幣 監視維基創辦人亞桑傑

2018-05-16 23:32 中央社 倫敦16日綜合外電報導



維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）長期棲身在厄瓜多駐英大使館，圖為去年五月亞桑傑站在大使館露臺對媒體發言。 歐新社資料照片 分享 facebook 英國「衛報」報導，厄瓜多對2012年開始棲身在其駐英大使館的維基解密創辦人亞桑傑進行監視，最初是為了幫助他，後因他駭入使館電腦而變調。厄瓜多並為此投入了500萬美元。

「衛報」（The Guardian）今天報導，厄國政府聘請一家國際安全公司及臥底探員監視亞桑傑（Julian Assange）的訪客、使館工作人員及館內的英國駐衛警。

為進行這項原名「貴賓行動」（Operation Guest）後改稱「飯店行動」（Operation Hotel）的監控計畫，「衛報」估計厄國投入了500萬美元（約新台幣1億5000萬元）。

監視亞桑傑的行動原本是為保護他，以免遭英國警方押走，後來卻演變為全面監控。

報導指出，厄瓜多前總統柯利亞（Rafael Correa）支持這項行動，但新任總統莫雷諾（Lenin Moreno）去年上任後，監視行動便已放鬆。

安全團隊記錄亞桑傑的日常活動，及他與使館人員和訪客的互動。駭客、維權人士及律師都曾來這個位於倫敦騎士橋區（Knightsbridge）的大使館探望亞桑傑。

「衛報」援引文件報導，亞桑傑不但駭入大使館內的通訊系統，甚至有自己的衛星網路。

「衛報」報導，亞桑傑不僅破解大使館的網路防火牆，還可以取得、攔截使館人員的公共與私人通訊。