為何考慮不去川金會？北韓點名白宮國安顧問波頓

2018-05-16 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



北韓副外長金桂冠16日發表聲明說，如果美方堅持「單方面」要求棄核，北韓對這種峰會沒興趣。金桂冠的聲明引發國際媒體高度關切，紐約時報刊出全文，華爾街日報報導指出，金桂冠說，對於只談去核化的峰會沒興趣，且指責美方試圖「把利比亞或伊拉克的命運，加諸在我們有尊嚴的國家之上」。

金桂冠在這份聲明中明確表示，對美方高層官員的脫韁言論表示失望，他直接點名白宮國安顧問波頓，說他和其他官員斷言北韓的去核要採所謂利比亞模式，即「全面、可驗證、不可逆轉方式，完全解除核武、飛彈及生化武器」，且說「先放棄核武，後補償」。

聲明中還說，這不像是希望透過對話解決問題的表達，反而基本上是表明想「把利比亞或伊拉克的命運，加諸在我們有尊嚴的國家之上」，而利比亞和伊拉克都因為拿整個國家向強權投降，最後崩潰垮台。

這份聲明以金桂冠第一人稱的說法指出：「我忍不住對美方這類行動感到憤慨。」他還說，他懷疑美方透過對話和談判來改善美朝關係的誠意。

他說：「全世界都明白，我們的國家不是遭逢悲慘命運的利比亞或伊拉克。」

聲明中還說：「過去我們對波頓的人品已有所說明，現在我們並不掩飾對他的厭惡反感。」

在聲明的後半段，金桂冠稱，美方現在大聲疾呼說如果北韓棄核，美方就會提供經濟補償及好處，但北韓在進行經濟建設時，從未期待美國的支持，未來也不會達成那種約定。