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北韓取消兩韓會談 南韓表遺憾並要找出真正理由

2018-05-16 10:38聯合報 記者田思怡╱即時報導

北韓今天（16日）凌晨突然表示取消原定今天在板門店舉行的兩韓高階會談，並質疑下月的「川金會」是否能夠依計畫舉行，理由是南韓與美國正展開聯合軍演。南韓統一部發言人白泰鉉今天上午發表聲明，對北韓的決定表示遺憾，並呼籲北韓恢復對話。

北韓突然取消兩韓會談並揚言可能取消「川金會」，美韓政府都在狀況外，一時不知所措，唯恐「川金會」可能生變。

由於北韓領導人金正恩今年3月會見南韓特使時，曾表明北韓了解美國與南韓必須繼續聯合軍演，而且今年4月美韓舉行了更大規模的「關鍵決斷」（Key Resolve）與「鷂鷹」（Foal Eagle）聯合軍演，並未影響兩韓4月底舉行高峰會。

南韓官員認為軍演可能只是北韓取消會談的藉口，青瓦台一名官員表示，南韓正在找出北韓取消會談的「真正意圖」。

這名官員說：「這是黎明前的最新發展，國家安全局官員必須與統一部、外交部和國防部官員電話討論。他們要找出北韓訊息的真正意義。」

統一部發言人白泰鉉聲明說：「北韓片面延後兩韓高階會談，理由是韓美年度空中軍演不符合兩國領袖所達成協議的精神與目標，北韓此舉令人遺憾。」

聲明說：「我政府仍致力於忠實執行板門店宣言，並呼籲北韓盡快出面協商朝鮮半島的和平與繁榮。」板門店宣言是南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩4月27日高峰會達成的協議。兩韓高階會談原定今天在板門店停戰村南韓側舉行，討論兩韓高峰會的後續措施。

北韓中央通信社今天清晨表示，將「無限期延後」兩韓會談，理由是「南韓和美國自5月11日起在南韓展開有史以來最大規模的「2018大雷霆」（Max Thunder）聯合空中軍演，目的是對北韓進行先發制人的空襲。」 

處理兩韓事務的統一部部趙明均今天稍早表示，韓方將與北韓接觸，他說：「我們會透過傳真向對方傳達我們的訊息。我們正在討論我們傳達的訊息應包含什麼內容。」

為期兩周的「大雷霆」聯合軍演包括8架F-22猛禽式匿蹤戰鬥機、不明數量的B-52戰略轟炸機及F-15K戰機等約100架軍機參與演習。在北韓提出抗議後，南韓消息人士說，B-52轟炸機也許不會參加演習。

美國總統川普（左圖）與北韓領導人金正恩（右圖）預定6月12日舉行高峰會。
美國總統川普（左圖）與北韓領導人金正恩（右圖）預定6月12日舉行高峰會。
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北韓南韓板門店

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