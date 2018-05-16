隱藏版「安妮日記」談性和黃色笑話 拜科技重見天日

2018-05-16 09:02 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



研究人員日前利用數位科技，破解了知名反納粹作品「安妮日記」中兩頁被作者安妮．法蘭克（Anne Frank）以棕色牛皮紙黏住的內容。發現安妮想掩蓋住的日記內容是四則黃色笑話，還有她對女性對性發育、避孕、賣淫的看法。

荷蘭戰爭文獻研究所（NIOD）主任范弗瑞（Frank van Vree）表示：「講黃色笑話是成長中的青少年一定會做的事。這說明了如此有才華的安妮，其實也是一個平凡的小女孩。」

美聯社報導，13歲的安妮在1942年9月28日寫下這兩頁內容，是安妮一家人及另一個猶太家庭為了躲避納粹德國的迫害，躲在位於阿姆斯特丹運河街上的秘密小屋後不到三個月。

范弗瑞提到，任何人讀到這些重見天日的日記內容都會忍不住微笑。

關於賣淫這件事，安妮寫道：「所有男人，如果他們是正常，而且會和女人在一起的。都會有女人在街上搭訕他們，然後他們會一塊兒離開。在巴黎，他們有間大房子專門做這件事，爸爸也去過那裡。」

其中一則黃色笑話寫道：「你知道為什麼德意志國防軍（Wehrmacht）的女孩們會出現在荷蘭？因為她們跑來當軍人的情婦。」

隨後，安妮用棕色牛皮紙黏貼住該兩頁日記。關於她到底寫下了什麼幾十年來一直是個謎。

安妮之家負責人利奧波德（Ronald Leopold）說：「這些內容讓我們更接近安妮這個女孩，這位作家。」