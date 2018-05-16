美使館遷耶路撒冷 巴勒斯坦召回駐華府代表

2018-05-16 09:05 中央社 約旦河西岸雷馬拉15日綜合外電報導



巴勒斯坦首席談判代表艾瑞卡（Saeb Erekat）說，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）今天召回駐華盛頓特使。

路透社引述艾瑞卡說法報導，巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization）駐華盛頓主要代表扎馬洛特（Husam Zomlot）已在返國路上。

根據巴勒斯坦官方新聞機構瓦法社（Wafa）發布的巴勒斯坦外交部聲明，阿巴斯是在美國使館從特拉維夫遷至耶路撒冷後，決定召回特使。

美國昨天為駐耶路撒冷使館舉行開幕儀式，美國總統川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）與女婿庫許納（Jared Kushner）皆出席。此舉兌現了川普的競選諾言，他去年12月承認耶路撒冷為以色列首都。

艾瑞卡說，巴勒斯坦外交部長馬里奇（RiyadAl-Maliki）今天簽署文件，向國際刑事法院（International Criminal Court）提交以色列犯下「戰爭罪」的情況。一名幕僚證實，內容包括以色列對加薩抗議活動採取的致命回應與在屯墾區建設。

艾瑞卡告訴巴勒斯坦電視台：「（馬里奇）簽署提交給國際刑事法院的官方文件，要求司法委員會（Judicial Council）與檢察官班索達（Fatou Bensouda）針對以色列官員對我們人民犯下的戰爭罪行展開司法調查。」