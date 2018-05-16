加航改台灣為中國 加國稱長久立場未變

2018-05-16 08:42 中央社 多倫多15日專電



加拿大航空昨天將「台北，台灣」改標註為「台北，中國」，台北駐加代表處向加航提出嚴正抗議，並要求儘速更正。加國政府則表示，加國長期立場不變，也不樂見中國對加國私人企業施壓。

台北駐加拿大經濟文化代表處代理代表林明誠，今天下午專程前往加拿大外交部會見該部大中華處執行處長史代爾（Shawn Steil）爭取加國政府協助處理此事。

加拿大外交部發言人維侯拉-佛萊契（BrittanyVehola-Fletcheer）對此事的公開說法是：「加航是私人公司，為他們自己的網站內容負責。加拿大長久以來的立場沒有改變。」

加拿大外交部今天向我駐加人員表明，他們不希望看見中國對加拿大私人企業施壓和製造緊張態勢，也不希望加拿大成為兩岸之間的戰場，但事情還是發生了。

加方並表示，加拿大航空（Air Canada）官網上週的內容「完全符合加拿大政府政策」，加航也很清楚加國官方政策為何。

加拿大政府從未承認台灣是中國的一部分。加拿大與中國1970年10月的建交公報措辭是：「中國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。加拿大政府注意到中國政府的這一立場。」

加航發言人費茲派翠克（Peter Fitzpatrick）在答覆媒體詢問時，對加航此舉表示，「加航的政策是遵守我們所飛航的全球管轄區的所有要求。」

中國民用航空局在4月25日，向所有飛往中國的外國航空公司發出指令，要求各航空公司對官網和其他宣傳管道使用「台灣」做出反省，要求所有公司依中國法律將台灣歸屬於「中國」，不得將中國和台灣並列。若未在30天內遵守，將受到紀律處分。

加航是繼澳洲航空、達美航空、英國航空及德國漢莎航空之後，最新一個屈服於中國壓力的航空公司。