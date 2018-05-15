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台灣邦交再亮紅燈 美聯邦參議員：巴拉圭恐失守

台灣邦交再亮紅燈 美聯邦參議員：巴拉圭恐失守

2018-05-15 23:37聯合報 記者許惠敏╱即時報導

蔡英文總統（中）去年7月陪同巴拉圭總統卡提斯（右）南下高雄參訪港灣建設。本報資料...
蔡英文總統（中）去年7月陪同巴拉圭總統卡提斯（右）南下高雄參訪港灣建設。本報資料照片
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美國聯邦參議員魯比歐15日在美國國會參議院外委會聽證會指出，巴拿馬、多明尼加在中國大陸壓力下和台灣斷交，他要提醒美國政府該關注中國強權的野心擴張，並點名台灣友邦巴拉圭恐怕也將失守。

參院外委會亞太小組15日舉行聽證會，主題為美國在亞太區域的領導力「亞洲再保證倡議法案」，邀請國防部亞太事務助理部長薛瑞福（Randall  Shriver）、國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex  Wong）出席。薛瑞福說，美國側重加強與台灣的國防合作關係，將忠實履行台灣關係法的的承諾。

薛瑞福說，「亞洲再保證倡議法案」 (Asia Reassurance Initiative Act)與美國亞太地區國防方針及策略相符，也就是維持亞太區域的自由開放與安全，該區國家不受強制並保護其主權並享有自由，而且都有共同致力於和平解決爭端的承諾。

魯比歐針對大陸最近頻頻對美國企業施壓，以「政治正確」伸張對台灣的主權，他點名聯航、萬豪國際集團，以及最新一起服飾業者GAP向中方低頭、道歉和修正，美國政府所持態度? 黃之瀚說，國務院對這些事件感到很disturbing(不安)，「我們態度很明確，這些政治正確之舉是必須受譴責的。」他表示，美國政府與相關企業溝通，也讓中方知道，持續這種打壓行動將必須付出代價。至於代價為何? 黃則說，「正評估中」。

魯比歐接著提到巴拿馬、多明尼加在大陸壓力下和台灣終結外交承認，提醒美政府該關注中國強權的野心擴張，他並點名台友邦巴拉圭恐怕也將失守。

參院外委會亞太小組主席賈德納則提到台灣在中方壓力下被拒絕參與WHA、WHO等國際會議一事，黃之瀚說，對於台再度被拒他表示失望。

美國國會聯邦參議員魯比歐。（美聯社）
美國國會聯邦參議員魯比歐。（美聯社）
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薛瑞福巴拉圭國務院

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