台灣邦交再亮紅燈 美聯邦參議員：巴拉圭恐失守

2018-05-15 23:37 聯合報 記者 聯合報 記者 許惠敏 ╱即時報導



蔡英文總統（中）去年7月陪同巴拉圭總統卡提斯（右）南下高雄參訪港灣建設。本報資料照片 分享 facebook

美國聯邦參議員魯比歐15日在美國國會參議院外委會聽證會指出，巴拿馬、多明尼加在中國大陸壓力下和台灣斷交，他要提醒美國政府該關注中國強權的野心擴張，並點名台灣友邦巴拉圭恐怕也將失守。

參院外委會亞太小組15日舉行聽證會，主題為美國在亞太區域的領導力「亞洲再保證倡議法案」，邀請國防部亞太事務助理部長薛瑞福（Randall Shriver）、國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong）出席。薛瑞福說，美國側重加強與台灣的國防合作關係，將忠實履行台灣關係法的的承諾。

薛瑞福說，「亞洲再保證倡議法案」 (Asia Reassurance Initiative Act)與美國亞太地區國防方針及策略相符，也就是維持亞太區域的自由開放與安全，該區國家不受強制並保護其主權並享有自由，而且都有共同致力於和平解決爭端的承諾。

魯比歐針對大陸最近頻頻對美國企業施壓，以「政治正確」伸張對台灣的主權，他點名聯航、萬豪國際集團，以及最新一起服飾業者GAP向中方低頭、道歉和修正，美國政府所持態度? 黃之瀚說，國務院對這些事件感到很disturbing(不安)，「我們態度很明確，這些政治正確之舉是必須受譴責的。」他表示，美國政府與相關企業溝通，也讓中方知道，持續這種打壓行動將必須付出代價。至於代價為何? 黃則說，「正評估中」。

魯比歐接著提到巴拿馬、多明尼加在大陸壓力下和台灣終結外交承認，提醒美政府該關注中國強權的野心擴張，他並點名台友邦巴拉圭恐怕也將失守。