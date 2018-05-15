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杜特蒂坦承中國蠶食南海 稱菲國不會放棄主張

2018-05-15 23:45中央社 記者林行健馬尼拉15日專電

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。 歐新社
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。 歐新社
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菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天坦承中國正逐步侵蝕菲律賓在南海的領土，菲律賓對此雖然無可奈何，但不會放棄對南海的主張。

杜特蒂今天在主持「菲律賓高地」（PhilippineRise）海域更名一週年紀念活動時表示，中國幾乎聲索整個南海，「西菲律賓海正逐漸被蠶食」。

西菲律賓海是菲律賓政府對菲國聲索部分南海的稱呼，基本上是菲國200海里專屬經濟海域的範圍。

杜特蒂說，菲律賓對中國在南海的填海造島無可奈何，「我準備戰鬥，但是我們能贏嗎？」

他說，與其在南海爆發戰爭，「還不如拿回所有能拿的東西」。

面對國內反對人士要求政府硬起來的聲浪，杜特蒂提及2016年10月他與習近平在北京的第一次雙邊會議。

杜特蒂說，他當面向習近平提及南海爭議，「主席先生，我們都是南海島礁的聲索國，我們手上有南海案仲裁結果。有一天我會聲索我們在南海的部分，我會鑽油。」

習近平的回應是，中國與菲律賓才剛恢復友好關係，兩國正邁入新時代，希望菲國不要強勢交涉南海議題，雙方未來會有討論它的時機。

中國在這次的對話中，承諾對菲律賓提供多項軍事及經濟援助。

杜特蒂把中國在南海的軍事化歸咎於前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）。他說，艾奎諾三世在任內打贏了南海國際仲裁案，但沒有阻止中國擴張的實質作為。

他在演說中重申，菲律賓不會放棄對南海的主張，馬尼拉堅持到現在，成功讓中國願意尋找解決辦法，「他們提議與我們共同探勘與開發，他們還說，或許你們可以分得多一點。我們等著看。」

杜特蒂也提到，南海爭議不止涉及菲律賓與中國，還牽涉到台灣、越南與馬來西亞等其他「國家」，因此是相當複雜的地緣政治爭議。

南海菲律賓杜特蒂

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