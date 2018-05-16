以色列軍隊屠殺巴勒斯坦人 血洗加薩

2018-05-16 01:03 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合報導



一名巴勒斯坦男子十五日在伯利恆街道上，朝以色列安全部隊扔石塊。 （法新社） 分享 facebook

美國將使館遷往耶路撒冷，並宣稱認定耶城是以色列首都，引發巴勒斯坦激烈抗議。巴人十四日在加薩和以軍衝突，至少造成六十人死亡，是二○一四年加薩戰爭以來傷亡最慘的一天。巴勒斯坦民眾號召在十五日的「巴勒斯坦災難日」繼續抗爭，以軍則譴責哈瑪斯煽動群眾以示威掩護攻擊行為。

分享 facebook 美國政府十四日啟用駐耶路撒冷的使館，總統川普派女兒伊凡卡及女婿庫許納出席，與以色列總理內唐亞胡一同慶祝以國建國七十周年。

同一天，有至少六十人死於和以色列軍隊的衝突，其中大多數人被狙擊手射殺，逾兩千四百人受傷。死亡的巴人包括八名不滿十六歲的兒童，還有一名嬰兒因吸入過多催淚瓦斯而夭折。

五月十五日是「巴勒斯坦災難日」，紀念在一九四八年以色列獨立後被迫流離失所的逾七十萬名巴勒斯坦人，巴人號召更多民眾站出來，抗議以色列強占耶路撒冷。

耶路撒冷居民塔布說：「使館事件顯示美國在巴勒斯坦和以色列之間作出選擇。但是這座城市不是川普的，要給誰就可以給誰。」

自三月卅日加薩邊界爆發衝突以來，已有一百一十四名巴勒斯坦人死亡。以軍表示，十四日約有四萬名巴勒斯坦民眾參加示威或與以軍衝突，許多「暴民」試圖翻越邊界圍籬，並且對以國安全部隊及軍隊丟擲約十枚爆裂物。以軍派出飛機轟炸十一處哈瑪斯據點，地面戰車則瞄準兩處哈瑪斯的「恐怖組織據點」。

美國譴責統治加薩的哈瑪斯組織，且擋下聯合國安理會呼籲發起獨立調查的聲明。白宮譴責巴人哈瑪斯組織發起暴力抗議，並表示以色列有權自衛，拒絕呼籲以色列克制。

以色列總理內唐亞胡也為在加薩邊界使用武力辯護，他說：「每個國家都有義務保衛邊界。哈瑪斯恐怖組織宣布了消滅以色列的意圖，派出數以千計的民眾突破邊界圍牆以達成目的。我們將持續強硬因應，以保衛我們的主權與公民。」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯譴責以色列沿著加薩邊界「屠殺」，他宣布舉國哀悼三天，並稱「美國不再是中東地區的調解者」。