19公里歐洲最長！克里米亞大橋通車 普亭誇奇蹟

2018-05-16 01:03 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ／綜合報導



連結俄國南部與克里米亞的克里米亞大橋，全長十九公里，是歐洲最長的大橋。 （美聯社） 分享 facebook

夾克配牛仔褲，一派輕鬆的俄國總統普亭十五日駕駛國產卡車，緩緩駛過連結俄國南部與克里米亞半島的克里米

亞大橋，完成百年來末代沙皇、史達林、納粹都無法實現的計畫。

俄國於二○一四年兼併克里米亞，陸路運輸遭烏克蘭封鎖，克里米亞必須仰賴渡船接受來自俄國本土的物資運補，冬季常因天候而停擺，必須靠空運。

二○一五年五月，克里米亞大橋開始興建，原定今年十二月完工，如今提前半年通車，普亭非常高興，除了到現場主持通車儀式，還一一向工程人員握手祝賀。普亭並駕駛橘色國產Kamaz大卡車，率領工程人員駕駛搭乘的數十輛卡車一起通過大橋，完成通車儀式。

普亭說：「人們一定會很喜歡這座橋。」烏克蘭總理葛洛斯曼則痛罵這座橋違反國際法。

俄國總統普亭十五日坐上卡車駕駛座，準備開上克里米亞大橋完成通車典禮。 （路透） 分享 facebook

斥資二千二百八十億盧布（約合台幣一千一百億元）興建的克里米亞大橋，全長十九公里，將是歐洲最長的大橋，超過葡萄牙里斯本的瓦斯科達伽馬大橋。

大橋連結俄國南部的克拉斯諾達區和克里米亞城市克赤，橫跨黑海與亞速海之間的海峽。橋面為四線道，十六日正式通車後每日車流量可達四萬輛。平行的鐵橋將於明年底完工，連結塞凡堡與克赤的公路預計二○二○年通車。

末代沙皇尼可拉斯二世首先提議興建大橋，後因一戰爆發而作罷。一九三○年代，蘇共強人史達林也試過，但無功而返。二戰期間，大軍壓境的納粹曾開始築橋，最終放棄。

普亭向工程人員表示：「拜各位的努力與才幹，奇蹟發生了。」

普亭發言人佩斯科夫表示：「普亭再次證明，即使是最有企圖心的計畫，只要他著手，都能實現。」

克里米亞大橋是普亭的另一項大型建設。二○一二年，連結海參崴與俄羅斯島的跨海大橋通車，一一○四公尺是全世界最長的斜張橋。二○一四年冬季奧運在黑海度假勝地索契舉行，俄國耗費巨資大幅翻新城市。

儘管俄國因為兼併克里米亞而飽受西方國家經濟制裁，今年三月的民調卻顯示，七成的俄國民眾認為併吞克里米亞對俄國利大於弊。