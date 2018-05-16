親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬國60年首變天
美退出伊朗協議
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中華民國國旗被抹去 澳洲市長坦言中國官員施壓

2018-05-16 00:23中央社 澳洲羅坎普頓15日綜合外電報導

學生彩繪的公牛塑像上，原本有以中華民國國旗繪製的鱸魚圖案。圖擷自澳洲廣播公司...
學生彩繪的公牛塑像上，原本有以中華民國國旗繪製的鱸魚圖案。圖擷自澳洲廣播公司新聞網（ABC）
分享

澳洲昆士蘭省羅坎普頓（Rockhampton）市長史崔羅（MargaretStrelow）已經承認，在一名中國官員要求下，羅坎普頓區政府抹去一頭公牛塑像上的彩繪中華民國國旗

美國財經內幕（Business Insider）報導，羅坎普頓為了舉辦推廣牛肉活動，上週在河岸廣場展出本地學生彩繪的6頭公牛塑像，來自台灣的2名學生在其中一頭塑像上繪製尖吻鱸魚形狀的中華民國國旗，卻遭當地政府塗掉。

區政府發言人表示：「做出決定改變展示中的公牛塑像…以符合澳洲政府遵循一個中國政策的作法，這意味著，雖然澳洲不承認台灣是個國家，但我們持續和台灣保持非官方接觸，以促進經濟、貿易及文化利益。」

雖然澳洲聯邦政府不會展示中華民國國旗，但並未命令地方政府遵循一個中國政策。

史崔羅13日發表聲明解釋，中國駐布里斯本（Brisbane）領事館一名官員警告羅坎普頓區政府這件事，這是個「高度爭議的政治雷區」。

史崔羅在澳洲「晨報」（Morning Bulletin）聲明指出：「中國駐布里斯本副領事和我們的一名官員接觸，並傳送尖吻鱸魚形狀的國旗照片，上頭清楚寫著台灣兩個漢字。（我們相當熟識這名副領事，她是羅坎普頓的常客）」

史崔羅還說：「區政府官員聯繫這2名學生的學校並解釋這個問題，當學校提不出解決方案時，區政府員工因此塗抹公牛塑像上的國旗和文字。」

「澳洲政府和中國達成的協議是，澳洲不承認台灣是獨立國家，因此不能有國旗。尤其在國旗上頭寫著『台灣』讓事情更加敏感。」

史崔羅表示，區政府面臨壓力，因為一場重要的牧牛業活動即將展開，「不宜爆發國際事件」。雖然她當下沒有意識到會發生這樣的事，但史崔羅說，她不會改變區政府的動作。

這起事件當事人，是澳洲北羅坎普頓高中（NorthRockhampton High School）2名來自台灣的學生，他們在一頭公牛塑像上彩繪中華民國國旗，還寫上「台灣」兩個字。

這2名學生的母親陳艾美（Amy Chen，音譯）上週接受澳洲廣播公司新聞網（ABC）訪問表示，她的孩子因為區政府塗掉中華民國國旗的決定，感到「非常傷心且失望」。

陳女士還說：「澳洲是自由國家，以致他們（她的孩子）感到有些震驚，他們的文化不能公開展示。」

澳洲國旗中華民國

相關新聞

台灣邦交再亮紅燈 美聯邦參議員：巴拉圭恐失守

2018-05-15 23:37

沙皇、史達林、納粹都辦不到的事 普亭完成了

2018-05-15 22:06

印度瓦拉納西高架橋倒塌 至少12人死

2018-05-15 23:42

被稱是偽政府 杜特蒂：習近平不會坐視我被推翻

2018-05-15 21:56

杜特蒂坦承中國蠶食南海 稱菲國不會放棄主張

2018-05-15 23:45

紀念災難日 巴勒斯坦人再聚加薩邊界抗議

2018-05-16 00:08

日本防衛相首度公布陸基神盾系統 可能部署地點

2018-05-15 18:36

以巴衝突最血腥日 全球譴責以國之聲四起

2018-05-15 18:20

馬來西亞前副總理安華 原定今出獄延到明天

2018-05-15 17:32

反美遷駐以使館 猶太民眾走上華府街頭

2018-05-15 15:17

義大利知名飯店員工爆集體性侵遊客 嫌犯秀照片露餡

2018-05-15 14:52

影／美駐耶使館風光開幕 加薩爆血腥衝突釀千人死傷

2018-05-15 14:38

加薩衝突 8個月大巴勒斯坦女嬰喪命

2018-05-15 14:17

伊朗懸賞 炸美駐耶路撒冷大使館

2018-05-15 14:10

土耳其斥大屠殺 召回駐美、以大使

2018-05-15 14:10

日本修正海洋政策指針 重點由資源開發移至安保

2018-05-15 13:54

耶城美使館開心揭幕 加薩邊界血雨腥風

2018-05-15 13:45

以巴衝突4年來最血腥日 來龍去脈一次看

2018-05-15 13:42

日本麻疹疫情 名古屋市再添3例

2018-05-15 13:14

58死，巴勒斯坦血腥日：「聖城」耶路撒冷的美國大使館掛牌

2018-05-15 12:33

專家：美應在東耶路撒冷設駐巴使館補償

2018-05-15 12:25

以巴衝突58死 今天巴勒斯坦「災難日」衝突可能加劇

2018-05-15 11:50

【重磅快評】誰該為耶城美使館掀起的血腥及怒氣負責？

2018-05-15 11:40

採訪死亡之地 加薩攝影記者嘆生命無常

2018-05-15 11:39

美駐耶路撒冷使館揭幕 中東反應不一

2018-05-15 11:24

華郵：川普為以色列開綠燈 中東將永無寧日

2018-05-15 11:23

以巴血腥衝突近60死 加薩醫師值勤悲見兄弟遺體

2018-05-15 11:05

教宗親切接見 台灣主教團：教宗對台很了解

2018-05-15 10:13

加薩血腥衝突55死 阿巴斯譴責以色列屠殺

2018-05-15 09:42

加薩血腥衝突 美歸咎哈瑪斯拒絕籲以色列克制

2018-05-15 08:50

巴勒斯坦：加薩衝突以軍殺52巴人 傷逾2400人

2018-05-15 02:29

沙塵暴+雷雨 印度逾70死百傷

2018-05-15 00:44

美駐耶城使館揭幕 以軍邊境殺41人

2018-05-15 00:44

印尼恐攻轉型！炸彈客首見中產女性、兒童

2018-05-14 23:58

驚！印尼再傳恐攻 又是全家出動

2018-05-14 23:58

泗水教堂恐攻六口之家 鄰居：賣草藥宗教虔誠家庭

2018-05-14 23:35

美駐耶城大使館正式揭幕 血腥衝突至少41死

2018-05-14 22:44

馬克宏執政週年 反對者嘆他說到做到

2018-05-14 22:14

致力和平？美駐耶路撒冷新館揭幕 川普預錄影片致意

2018-05-14 21:58
看更多

熱門文章

跟丈夫窮活16年 離婚後才發現他有錢有房

2018-05-15 10:55

義大利知名飯店員工爆集體性侵遊客 嫌犯秀照片露餡

2018-05-15 14:52

菜販中3千萬樂透脫貧不幸車禍喪生 網：車牌號碼嚇人

2018-05-15 11:59

道瓊盤初一度跌200點 美債殖利率登七年新高

2018-05-15 21:59

台灣邦交再亮紅燈 美聯邦參議員：巴拉圭恐失守

2018-05-15 23:37

MSCI將234檔A股納入新興市場指數和MSCI中國指數

2018-05-15 06:24

假照醜聞延燒 梅根父為免女兒難堪 不去王室婚禮了

2018-05-15 08:29

面對朝野韃伐 川普如此辯解為什麼憐惜中興通訊

2018-05-15 09:06

美第一夫人梅蘭妮亞 腎臟手術

2018-05-15 04:07

川普推文救ZTE 美股大喜

2018-05-15 05:06

「亞洲人別再來」 雪梨街頭海報抗議飯碗被搶走

2018-05-15 13:27

搭不到奢華七星列車沒關係！九州人氣觀光列車還有這些

2018-05-15 12:38

別把美國想的太好！一窺無家可歸人數最多的10大城市

2018-05-15 16:21

這裡埋百萬枚地雷、牙醫砸8千萬搶地 算盤是...

2018-05-15 12:00

兩韓若立即統一 估175萬北韓人南遷

2018-05-15 17:40

共享單車不稀奇 芝加哥廣場驚見「共享槍枝」？

2018-05-15 14:01

【重磅快評】誰該為耶城美使館掀起的血腥及怒氣負責？

2018-05-15 11:40

對中貿易政策錯了 庫克：早對川普說過

2018-05-15 21:28

影／與狗仔合作拍假照惹議 梅根父恐缺席王室婚禮

2018-05-15 18:06

高齡92歲的馬哈迪改口說 考慮留任總理一到兩年

2018-05-15 13:44

韓男試鏡被評審嫌太矮 做增高手術後死亡

2018-05-15 11:09

沙皇、史達林、納粹都辦不到的事 普亭完成了

2018-05-15 22:06

科幻片成真？科學家成功將蝸牛「記憶移植」

2018-05-15 09:17

華郵：川普為以色列開綠燈 中東將永無寧日

2018-05-15 11:23

英紀錄片：梅根可能是倫敦開膛手後代

2018-05-15 13:38

東芝重拾獲利 避免下市危機

2018-05-15 13:55

第一夫人梅蘭妮亞腎臟腫瘤 開刀住院

2018-05-15 11:51

羅斯：美不怕以牙還牙 續強硬打擊貿易違規

2018-05-15 13:51

勒斃女童再棄屍鐵軌 形象好日男下狠手

2018-05-15 17:12

MSCI納入中國A股的第一步有什麼重要？Q&A

2018-05-15 11:04

反美遷駐以使館 猶太民眾走上華府街頭

2018-05-15 15:17

臉書創辦人34歲了 平均每天進帳600萬美元

2018-05-15 16:41

哈利王子死會後汶萊4阿哥成萬人迷 擇偶條件是...

2018-05-15 16:25

被稱是偽政府 杜特蒂：習近平不會坐視我被推翻

2018-05-15 21:56

以巴衝突最血腥日 全球譴責以國之聲四起

2018-05-15 18:20

伊爾艾朗專欄／三個絆腳石…美股難大漲

2018-05-15 02:02

美股保住漲勢 道瓊連漲八日 美中貿易僵局緩解

2018-05-15 06:45

美初判台灣補貼鍛鋼配件 7/23最終裁決若不變將課稅

2018-05-15 12:27

中華民國國旗被抹去 澳洲市長坦言中國官員施壓

2018-05-16 00:23

影／美駐耶使館風光開幕 加薩爆血腥衝突釀千人死傷

2018-05-15 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top