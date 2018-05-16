中華民國國旗被抹去 澳洲市長坦言中國官員施壓

2018-05-16 00:23 中央社 澳洲羅坎普頓15日綜合外電報導



學生彩繪的公牛塑像上，原本有以中華民國國旗繪製的鱸魚圖案。圖擷自 澳洲廣播公司新聞網（ABC） 分享 facebook

澳洲昆士蘭省羅坎普頓（Rockhampton）市長史崔羅（MargaretStrelow）已經承認，在一名中國官員要求下，羅坎普頓區政府抹去一頭公牛塑像上的彩繪中華民國國旗。

美國財經內幕（Business Insider）報導，羅坎普頓為了舉辦推廣牛肉活動，上週在河岸廣場展出本地學生彩繪的6頭公牛塑像，來自台灣的2名學生在其中一頭塑像上繪製尖吻鱸魚形狀的中華民國國旗，卻遭當地政府塗掉。

區政府發言人表示：「做出決定改變展示中的公牛塑像…以符合澳洲政府遵循一個中國政策的作法，這意味著，雖然澳洲不承認台灣是個國家，但我們持續和台灣保持非官方接觸，以促進經濟、貿易及文化利益。」

雖然澳洲聯邦政府不會展示中華民國國旗，但並未命令地方政府遵循一個中國政策。

史崔羅13日發表聲明解釋，中國駐布里斯本（Brisbane）領事館一名官員警告羅坎普頓區政府這件事，這是個「高度爭議的政治雷區」。

史崔羅在澳洲「晨報」（Morning Bulletin）聲明指出：「中國駐布里斯本副領事和我們的一名官員接觸，並傳送尖吻鱸魚形狀的國旗照片，上頭清楚寫著台灣兩個漢字。（我們相當熟識這名副領事，她是羅坎普頓的常客）」

史崔羅還說：「區政府官員聯繫這2名學生的學校並解釋這個問題，當學校提不出解決方案時，區政府員工因此塗抹公牛塑像上的國旗和文字。」

「澳洲政府和中國達成的協議是，澳洲不承認台灣是獨立國家，因此不能有國旗。尤其在國旗上頭寫著『台灣』讓事情更加敏感。」

史崔羅表示，區政府面臨壓力，因為一場重要的牧牛業活動即將展開，「不宜爆發國際事件」。雖然她當下沒有意識到會發生這樣的事，但史崔羅說，她不會改變區政府的動作。

這起事件當事人，是澳洲北羅坎普頓高中（NorthRockhampton High School）2名來自台灣的學生，他們在一頭公牛塑像上彩繪中華民國國旗，還寫上「台灣」兩個字。

這2名學生的母親陳艾美（Amy Chen，音譯）上週接受澳洲廣播公司新聞網（ABC）訪問表示，她的孩子因為區政府塗掉中華民國國旗的決定，感到「非常傷心且失望」。

陳女士還說：「澳洲是自由國家，以致他們（她的孩子）感到有些震驚，他們的文化不能公開展示。」