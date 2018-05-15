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沙皇、史達林、納粹都辦不到的事 普亭完成了

2018-05-15 22:06聯合報 記者張佑生╱即時報導

夾克配牛仔褲，一派輕鬆的俄國總統普亭15日駕駛橘色Kamaz國產卡車，緩緩駛過連結俄國南部與克里米亞半島的克里米亞大橋，完成百年來末代沙皇、史達林、納粹都無法實現的計畫。

斥資2280億盧布（約合台幣1100億元）興建的克里米亞大橋，全長19公里，將是歐洲最長的大橋，超過葡萄牙里斯本的瓦斯科達伽馬大橋。

末代沙皇尼可拉斯二世首先提議興建大橋，後因一戰爆發而作罷。1930年代，蘇共強人史達林也試過，但無功而返。二戰期間，大軍壓境的納粹開始築橋，最終放棄。

普亭向工程人員表示：「拜各位的努力與才幹，奇蹟發生了。」

普亭發言人佩斯科夫表示：「普亭再次證明，即使是最有企圖心的計畫，只要他著手，都能實現。」

克里米亞大橋是普亭的另一項大型建設。2012年，連結海參崴與俄羅斯島的跨海大橋通車，1104公尺是全世界最長的斜張橋。2014年冬季奧運在黑海度假勝地索契舉行，俄國耗費巨資大幅翻新城市。

俄國於2014年兼併克里米亞，陸路運輸遭烏克蘭封鎖，克里米亞必須仰賴渡船接受來自俄國本土的物資運補，冬季常因天候而停擺，必須靠空運。

2015年5月，克里米亞大橋開始興建，原定今年12月完工，如今提前半年通車，普亭非常高興，除了到現場主持通車儀式，還一一向工程人員握手祝賀。普亭並駕駛橘色國產Kamaz大卡車，率領工程人員駕駛搭乘的數十輛卡車一起通過大橋，完成通車儀式。

普亭說：「人們一定會很喜歡這座橋。」烏克蘭總理葛洛斯曼則痛罵這座橋違反國際法。

儘管俄國因為兼併克里米亞而飽受西方國家經濟制裁，今年3月的民調卻顯示，7成的俄國民眾認為併吞克里米亞對俄國利大於弊。

連結俄國南部與克里米亞的克里米亞大橋十五日舉行通車儀式。美聯社
連結俄國南部與克里米亞的克里米亞大橋十五日舉行通車儀式。美聯社
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俄國總統普亭在工程人員陪同下主持通車儀式。歐新社
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俄國總統普亭駕車參加克里米亞大橋通車儀式。路透
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克里米亞普亭烏克蘭

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