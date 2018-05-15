親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬國60年首變天
美退出伊朗協議
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中職／郭泓志相隔1111天再贏 以為上次勝投在道奇

被爆兼差蓬萊島雜誌負責人 陳其邁：未支薪、今辭職

被稱是偽政府 杜特蒂：習近平不會坐視我被推翻

2018-05-15 21:56中央社 馬尼拉15日專電

菲律賓總統杜特蒂。 美聯社
菲律賓總統杜特蒂。 美聯社
分享

菲國社群媒體上週有貼文稱總統是偽政府，總統杜特蒂（RodrigoDuterte）今天在呂宋島東部登上軍艦時說，中國國家主席習近平承諾，不會坐視他被推翻。

杜特蒂今天在奧羅拉省（Aurora）登上「南納卯號」（BRP Davao del Sur）軍艦，歡送一批準備到「菲律賓高地」（Philippine Rise）海域進行1個月海洋研究的菲國研究員。

菲國GMA新聞網報導，杜特蒂在發表演講時說：「習近平的保證令人鼓舞…他說，我們不會容許你被推翻。我是民選領袖，這是很正當的聲明。」

杜特蒂上任後，一改前政府拉攏美國與日本對抗中國的作法，改走「親中遠美」路線，為修補菲律賓與中國的關係，擱置了南海爭議。

5月7日，名為Steve Dissident的臉書（Facebook）網頁出現一則號稱由菲國「南軍區」（SouthernCommand）官員發布的宣言，內容指稱南軍區官兵已撤回對「杜特蒂先生之偽政府」的支持，並呼籲其他軍區的弟兄加入他們的行列。

菲律賓參謀總長加維斯（Carlito Galvez）否認軍心動搖，並說明「南軍區」早於2006年解散，改設西民答那峨軍區（Western Mindanao Command）。

加維斯說：「由此可見，這份宣言是假的。軍隊士氣高昂，因為杜特蒂總統相當照顧軍人，我相信不會有軍人撤離對總統的支持。」

杜特蒂多次公開表示，如果他有什麼三長兩短，就是美國中央情報局（CIA）動的手腳。

杜特蒂軍區菲律賓

相關新聞

義大利知名飯店員工爆集體性侵遊客 嫌犯秀照片露餡

2018-05-15 14:52

沙皇、史達林、納粹都辦不到的事 普亭完成了

2018-05-15 22:06

安華妻子指特赦後 安華不急於接任馬國首相

2018-05-15 21:50

日本防衛相首度公布陸基神盾系統 可能部署地點

2018-05-15 18:36

以巴衝突最血腥日 全球譴責以國之聲四起

2018-05-15 18:20

馬來西亞前副總理安華 原定今出獄延到明天

2018-05-15 17:32

反美遷駐以使館 猶太民眾走上華府街頭

2018-05-15 15:17

影／美駐耶使館風光開幕 加薩爆血腥衝突釀千人死傷

2018-05-15 14:38

加薩衝突 8個月大巴勒斯坦女嬰喪命

2018-05-15 14:17

伊朗懸賞 炸美駐耶路撒冷大使館

2018-05-15 14:10

土耳其斥大屠殺 召回駐美、以大使

2018-05-15 14:10

日本修正海洋政策指針 重點由資源開發移至安保

2018-05-15 13:54

耶城美使館開心揭幕 加薩邊界血雨腥風

2018-05-15 13:45

以巴衝突4年來最血腥日 來龍去脈一次看

2018-05-15 13:42

日本麻疹疫情 名古屋市再添3例

2018-05-15 13:14

58死，巴勒斯坦血腥日：「聖城」耶路撒冷的美國大使館掛牌

2018-05-15 12:33

專家：美應在東耶路撒冷設駐巴使館補償

2018-05-15 12:25

以巴衝突58死 今天巴勒斯坦「災難日」衝突可能加劇

2018-05-15 11:50

【重磅快評】誰該為耶城美使館掀起的血腥及怒氣負責？

2018-05-15 11:40

採訪死亡之地 加薩攝影記者嘆生命無常

2018-05-15 11:39

美駐耶路撒冷使館揭幕 中東反應不一

2018-05-15 11:24

華郵：川普為以色列開綠燈 中東將永無寧日

2018-05-15 11:23

以巴血腥衝突近60死 加薩醫師值勤悲見兄弟遺體

2018-05-15 11:05

教宗親切接見 台灣主教團：教宗對台很了解

2018-05-15 10:13

加薩血腥衝突55死 阿巴斯譴責以色列屠殺

2018-05-15 09:42

加薩血腥衝突 美歸咎哈瑪斯拒絕籲以色列克制

2018-05-15 08:50

巴勒斯坦：加薩衝突以軍殺52巴人 傷逾2400人

2018-05-15 02:29

沙塵暴+雷雨 印度逾70死百傷

2018-05-15 00:44

美駐耶城使館揭幕 以軍邊境殺41人

2018-05-15 00:44

印尼恐攻轉型！炸彈客首見中產女性、兒童

2018-05-14 23:58

驚！印尼再傳恐攻 又是全家出動

2018-05-14 23:58

泗水教堂恐攻六口之家 鄰居：賣草藥宗教虔誠家庭

2018-05-14 23:35

美駐耶城大使館正式揭幕 血腥衝突至少41死

2018-05-14 22:44

馬克宏執政週年 反對者嘆他說到做到

2018-05-14 22:14

致力和平？美駐耶路撒冷新館揭幕 川普預錄影片致意

2018-05-14 21:58

美使館遷耶城 川普：以色列偉大的一天

2018-05-14 21:43

美駐耶路撒冷使館啟用 加薩爆流血衝突37死

2018-05-14 21:41

以巴衝突升溫！ 遭以軍射殺巴勒斯坦民眾增至25人

2018-05-14 20:26

全球首位請產假民選領袖 紐總理請假6週生產去

2018-05-14 20:23
看更多

熱門文章

跟丈夫窮活16年 離婚後才發現他有錢有房

2018-05-15 10:55

義大利知名飯店員工爆集體性侵遊客 嫌犯秀照片露餡

2018-05-15 14:52

菜販中3千萬樂透脫貧不幸車禍喪生 網：車牌號碼嚇人

2018-05-15 11:59

MSCI將234檔A股納入新興市場指數和MSCI中國指數

2018-05-15 06:24

假照醜聞延燒 梅根父為免女兒難堪 不去王室婚禮了

2018-05-15 08:29

泗水教堂恐攻六口之家 鄰居：賣草藥宗教虔誠家庭

2018-05-14 23:35

道瓊盤初一度跌200點 美債殖利率登七年新高

2018-05-15 21:59

美第一夫人梅蘭妮亞 腎臟手術

2018-05-15 04:07

面對朝野韃伐 川普如此辯解為什麼憐惜中興通訊

2018-05-15 09:06

川普推文救ZTE 美股大喜

2018-05-15 05:06

英王室婚禮在即 民調：哈利王子最受喜愛

2018-05-14 23:41

「亞洲人別再來」 雪梨街頭海報抗議飯碗被搶走

2018-05-15 13:27

搭不到奢華七星列車沒關係！九州人氣觀光列車還有這些

2018-05-15 12:38

川普急轉彎 讓中興恢復營運

2018-05-15 01:25

美油價飆漲 消費恐縮水

2018-05-15 01:33

別把美國想的太好！一窺無家可歸人數最多的10大城市

2018-05-15 16:21

美駐耶城大使館正式揭幕 血腥衝突至少41死

2018-05-14 22:44

這裡埋百萬枚地雷、牙醫砸8千萬搶地 算盤是...

2018-05-15 12:00

共享單車不稀奇 芝加哥廣場驚見「共享槍枝」？

2018-05-15 14:01

【重磅快評】誰該為耶城美使館掀起的血腥及怒氣負責？

2018-05-15 11:40

兩韓若立即統一 估175萬北韓人南遷

2018-05-15 17:40

影／與狗仔合作拍假照惹議 梅根父恐缺席王室婚禮

2018-05-15 18:06

印尼恐攻轉型！炸彈客首見中產女性、兒童

2018-05-14 23:58

外媒：北韓棄核利多 中國邊境城市丹東崛起

2018-05-14 23:00

驚！印尼再傳恐攻 又是全家出動

2018-05-14 23:58

韓男試鏡被評審嫌太矮 做增高手術後死亡

2018-05-15 11:09

高齡92歲的馬哈迪改口說 考慮留任總理一到兩年

2018-05-15 13:44

科幻片成真？科學家成功將蝸牛「記憶移植」

2018-05-15 09:17

華郵：川普為以色列開綠燈 中東將永無寧日

2018-05-15 11:23

第一夫人梅蘭妮亞腎臟腫瘤 開刀住院

2018-05-15 11:51

東芝重拾獲利 避免下市危機

2018-05-15 13:55

推手拉車環遊世界 日男徒步繞地球兩圈

2018-05-15 02:26

英紀錄片：梅根可能是倫敦開膛手後代

2018-05-15 13:38

羅斯：美不怕以牙還牙 續強硬打擊貿易違規

2018-05-15 13:51

MSCI納入中國A股的第一步有什麼重要？Q&A

2018-05-15 11:04

日本世界首創複製牛死亡 享壽19歲10個月

2018-05-14 23:40

勒斃女童再棄屍鐵軌 形象好日男下狠手

2018-05-15 17:12

反美遷駐以使館 猶太民眾走上華府街頭

2018-05-15 15:17

伊爾艾朗專欄／三個絆腳石…美股難大漲

2018-05-15 02:02

臉書創辦人34歲了 平均每天進帳600萬美元

2018-05-15 16:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top