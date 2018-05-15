宣示主權 菲軍將到菲律賓高地海域插旗

2018-05-15 21:57 中央社 馬尼拉15日專電



在海事爭議持續困擾東南亞之際，菲律賓軍方將前往東部的「菲律賓高地」海域插國旗，宣示主權。原訂今天前往的總統杜特蒂，臨時取消行程，飛到近海的軍艦上歡送研究員。

菲律賓北軍區特遣隊司令部（ATF-North）今天發布新聞稿，政府官員及軍方高層明天將搭乘軍艦「丹轆號」（BRP Tarlac）前往「菲律賓高地」海域（Philippine Rise），沿途將揮舞菲律賓國旗，潛水員會在海底最淺處插旗。

艦上人員將在菲律賓國旗的上方，布設漁業暨水資源局（BFAR）依國際規格製作的浮標。之後，菲律賓軍機將飛越菲律賓高地上空，執行「海洋空中巡邏任務」。

北軍區特遣隊司令部承諾，將忠於保護轄區內人民安全及主權完整的任務，北軍區轄區包括黃岩島、呂宋海峽及菲律賓高地。

菲律賓高地原本稱為「班哈姆高地」（BenhamRise），位於呂宋島東北方的海底，總面積約13萬平方公里，比3個台灣島還大。

菲律賓於2009年4月向聯合國提出申請，把這片區域歸為菲國大陸棚的一部分，2012年獲得批准。杜特蒂（Rodrigo Duterte）為彰顯主權，2017年5月16日下令更名為菲律賓高地。

這片海域雖然沒有主權爭議，但中國測量船多次前去研究，並為多座海底地物命名，引起菲國民眾疑慮與關切。

為紀念更名一週年，杜特蒂今天下午搭乘直升機到呂宋島東部奧羅拉省（Aurora）的軍事基地，在軍艦「南納卯號」（BRP Davao del Sur）上為大約50名菲國海洋研究員主持歡送儀式。

這批研究員將在菲律賓高地海域進行研究1個月。

杜特蒂也在艦上簽署公告，宣布菲律賓高地約500平方公里海域為保護區。

根據馬拉坎南宮稍早公布的行程，杜特蒂今天原本將搭軍艦航向菲律賓高地海域，宣示主權，結果只到奧羅拉省的海灣上的軍艦，他的兒子及特別助理騎插著菲律賓國旗的水上摩托車，繞行海灣一週。

馬拉坎南宮官員表示，杜特蒂取消菲律賓高地之行，主要是因為路途過於遙遠。

雖然菲國大動作宣示主權，但有海洋專家對此不以為然，認為菲律賓與鄰國存有主權爭議的是南海，而非菲律賓高地。

菲律賓大學海洋事務暨海洋法研究所所長巴童巴卡（Jay Batongbacal）在電視訪問中說：「就好比有人在你家前門鑽井，你卻跑到後門搖旗吶喊一樣。」

左翼組織「並肩黨」（Akbayan）發表聲明：「外國勢力正在掠奪菲國位於南海的島礁，甚至放飛彈威脅他人安全，杜特蒂如果認真的話，應先到中業島及黃岩島升旗。」