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法國恐同現象續增 與意識提高及選舉有關

2018-05-15 21:51中央社 巴黎15日專電

法國5年前承認同性婚姻，社會上針對同性戀和跨性別族群的侮辱、攻擊現象沒有明顯改善，法國SOS反恐同協會統計，2017年全國恐同通報1650件，比2016年增加4.8%。

法國於2013年承認同性婚姻與異性婚姻具有一樣地位，那段時間，男女同性戀、雙性戀和跨性別（LGBT）族群遭受到的歧視和攻擊特別多。

SOS反恐同協會（SOS homophobie）統計，2012年的恐同通報數量比前一年多27%；到了2013年，又比前一年暴增78%，達3517件。

同婚法案通過後的2014年和2015年，恐同通報數量降回同婚爭論之前的水準，但2016年又明顯增加19.5%。

SOS反恐同協會近日出版2018年恐同年度報告，內容記載2017年的通報數據和見證。去年，全國恐同通報數量有1650件，比2016年增加4.8%，尤其男同性戀、雙性戀和跨性別者受到的言語或行為歧視增加最多，女同性戀者的通報數量則減少。

整體上，恐同通報持續增加，顯示法國社會對LGBT族群的歧視仍然很深。在這些通報案件中，發生在學校的增加38%，發生在鄰里的增加84%，發生在職場的幾乎沒有減少。

最常見的恐同言行發生場域是在社群網站、公共場所、職場和住家附近，也有的來自親友、學校和商家；最常見的形式包括排斥、侮辱、歧視、騷擾、威脅和勒索。

協會提出警訊，去年因恐同而起的肢體暴力事件比2016年增加15%，共139件。

SOS反恐同協會分析，去年通報數量增加的原因之一，是受害者更願意出面舉報，更留意恐同言論和行為，也越來越不能忍受被歧視；另一個原因是部分保守團體和政治人物，在去年總統大選和國會議員選舉時，做出一些敵視LGBT族群的言論。

法國政府正研議開放醫學人工生殖（PMA）適用於所有女性，包括單身女性和女同性戀者。目前，這項措施僅適用於不孕的異性伴侶。

這個議題如同當年的同性婚姻，預期也會引發社會激辯。SOS反恐同協會希望一切討論都在平和氣氛中進行，否則可能再度掀起對LGBT族群的仇恨。

同性婚姻反恐法國

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