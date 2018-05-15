影／美駐耶使館風光開幕 加薩爆血腥衝突釀千人死傷

2018-05-15 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳祐元 ╱即時報導



巴勒斯坦自3月底發起「偉大的回歸遊行」（Great March of Return），展開為期6周的和平示威，爭取巴勒斯坦難民回歸權與解除加薩走廊的封鎖；不過14日適逢以色列建國70周年，加上美國駐耶路撒冷大使館啟用，引起大批巴人不滿，聚集在加薩邊界丟擲石塊與汽油彈，以色列國防軍則是以鋪天蓋地的催淚彈回應，再加上狙擊手不斷開槍射擊，造成至少55人死亡，2700人受傷，成為2014年以巴衝突後最血腥的一日。

以色列當局指出，至少有4萬名巴勒斯坦人參與這場「暴動」，在加薩走廊13處邊界發起攻勢，以國總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）也表示，這些人想要破壞邊界圍欄，基於國安理由，以軍才會開火，而他也把罪魁禍首指向恐怖組織「哈瑪斯」（Hamas），批評他們煽動人民摧毀以色列。

巴勒斯坦自治區主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）隨後召開緊急會議，強烈批評以色列在邊界屠殺平民，呼籲國際社會應發聲譴責，而他也宣布巴勒斯坦舉國哀悼3日，並把砲火轉向美國，認為他們已不再是中東地區的調解者，新的大使館只是美方在東耶路薩冷地區的「定居前哨站」（settlement outpost）。

相較於加薩邊界的血腥衝突，距離百公里外的耶路撒冷卻是完全不同的光景，由伊凡卡夫婦及財政部長米努勤（Steve Mnuchin）等人組成的美方代表團，在和樂的氣氛下參加使館揭幕儀式。川普本人雖未到場，但他還是錄製了特別影片祝賀以色列，表示美國最希望的就是和平，他們會繼續支持耶路撒冷保持現狀。

川普在影片中並未提到加薩走廊衝突，女婿庫許納（Jared Kushner）則認為這些抗議活動無法解決問題，美國已準備好協助以巴雙方達成和平協議；但巴勒斯坦顯然不這麼想，阿巴斯強調絕不接受川普政府提出的任何方案，哈瑪斯高級官員哈雅（Khalil al-Hayya）也表示，若以色列繼續鎮壓手無寸鐵的老百姓，他們將會採取報復行動。

中東地區包括土耳其、約旦等地皆有民眾上街聲援巴勒斯坦，土耳其總統厄多安措詞強烈（Tayyip Erdogan），將衝突定調為「種族滅絕」，並稱以色列是「恐怖份子國家」，他已召回土耳其駐以色列及美國的大使，商討後續對策；伊朗則批評川普不知事態輕重，中東局勢未來只會更加混亂，伊朗媒體SNN還報導，1支名為「正義尋求者學生運動」（JSSM）的組織，正在找人炸毀新啟用的美國大使館，並且開出獎金10萬美元。

聯合國高級人權官員侯賽因（Zeid Ra'ad Al Hussein）對以巴衝突升溫感到擔憂，要求以色列須立即停止實彈射擊，呼籲國際社會介入調解；科威特已要求聯合國安理會召開緊急會議，商討這次危機的解決方案。