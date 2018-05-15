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美駐耶路撒冷使館揭幕 中東反應不一

2018-05-15 11:24中央社 利雅德/貝魯特14日綜合外電報導

美國駐耶路撒冷大使館今天正式揭幕的同時，以色列軍隊在加薩走廊射殺55名巴勒斯坦抗議民眾，在中東大部分地區引眾怒，但華府最親密的波斯灣盟友則都默不作聲。

路透社報導，近幾年區域性敵對關係升溫，以什葉派為主的伊朗和其盟友，槓上由以遜尼派穆斯林為主的沙烏地阿拉伯率領的陣營，讓阿拉伯世界和以色列數十年來的恩怨漸漸退居幕後。

儘管沙烏地阿拉伯和來自阿拉伯世界的國家領導人先前曾痛批，美國將駐以色列大使館從特拉維夫遷移至耶路撒冷的決定，但他們也樂見美國總統川普採取更強硬手段對付伊朗。伊朗自詡為巴勒斯坦權利的守護者。

以色列軍隊開槍射殺至少55名巴勒斯坦人，為3月30日開始巴勒斯坦人以回到故土為訴求抗議以來，單日內最高死亡人數，許多平民對這則新聞忿忿不平和失望。

在黎巴嫩包吉艾布拉吉尼（Burj al-Barajneh）巴勒斯坦難民營的一名女性表示：「我們反對遷移大使館，因為這是我們的國家。」

埃及一家國營企業在開羅的員工巴德瑞丁（Sami Badreddin）說：「身為一名埃及人和阿拉伯人，我覺得很丟人。他們將美國大使館遷移到耶路撒冷，所有阿拉伯人卻默不作聲。」埃及和以色列在1978年簽訂和平協議。

阿爾及爾大學（Algiers）學生漢勞（Salim Hamlaoui）說：「川普痛恨穆斯林，每天他都巴不得讓人知道這點。」

儘管沙烏地阿拉伯和來自阿拉伯世界的國家領導人先前曾痛批，美國將駐以色列大使館從特...
儘管沙烏地阿拉伯和來自阿拉伯世界的國家領導人先前曾痛批，美國將駐以色列大使館從特拉維夫遷移至耶路撒冷的決定，但他們也樂見美國總統川普採取更強硬手段對付伊朗。美聯社
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