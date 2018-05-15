印尼警局前爆炸攻擊 IS宣稱犯案

2018-05-15 02:29 中央社 開羅14日綜合外電報導



伊斯蘭國（IS）組織阿瑪克通訊社（Amaq）今天報導，伊斯蘭國自稱，犯下印尼泗水市（Surabaya）一座警察局大樓外的自殺引爆攻擊案，但報導中未提出證據。

今天這起攻擊事件造成警察和平民受傷，凶嫌是一個有5口人的家庭，包括一名8歲兒童，乘坐機車犯案。

泗水昨天有3座教堂也遭到自殺引爆攻擊，造成18人喪生，凶嫌也是個包括兒童在內的家庭，伊斯蘭國同樣宣稱犯案。