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印尼恐怖攻擊新威脅 家庭親子炸彈客

2018-05-14 23:57中央社 印尼泗水14日綜合外電報導

印尼第2大城泗水昨天和今天接連出現血腥自殺炸彈攻擊事件，和過去不同的是，發動這兩起攻擊的自殺炸彈客是兩個家庭的成員，父母攜子女當自殺炸彈客成了恐怖攻擊新威脅。

接連炸彈攻擊事件震撼印尼，其中極端組織伊斯蘭國（IS）宣稱昨天的教堂炸彈攻擊事件是他們所為，不禁令人憂心IS的勢力在中東建國夢想破滅之際，卻在東南亞悄悄興起。

法新社報導，印尼安全部隊持續打擊伊斯蘭好戰分子，破獲他們的網絡，逮捕數百名好戰分子，而且近來的攻擊事件大多是層次較低，鎖定國內的安全部隊。

但昨天的自殺炸彈攻擊事件不一樣，包括兩名年齡只有9和12歲女孩的六口之家，選在上午教堂作禮拜時間，分別在3座教堂犯下自殺炸彈攻擊事件，共造成18人喪生。

今天又有另外一個五口之家，在泗水市警察總部前引爆身上炸彈，造成10人受傷。印尼國家警察總長狄托（Tito Karnavian）說：「總共有5個人，分乘兩輛機車，其中一個是小孩。他們是一家人。」

狄托說：「這家的8歲小女孩倖存已經送醫，但她的父母和2個哥哥都在爆炸中喪命。」

印尼大學警察學暨恐怖主義研究中心的巴納尼（Ade Banani）說：「這些小孩恐怕全然不知自己的命運，就被一步步帶向死亡。」

他表示，在一個認同傳統角色的家庭中，父親往往大權在握，家中每個人都順從。「這些小孩可能不曉得，也不了解發生什麼事。」

昨天教堂炸彈攻擊事件中的父親是極端組織「神權游擊隊」（Jemaah Ansharut Daulah，JAD）的地方領袖。神權游擊隊向來支持IS。至於第二個家庭也和神權游擊隊有關。

狄托表示：「它下令並指示麾下組織網絡動手。」

犯下教堂炸彈攻擊的家庭雖然似乎是宣稱效忠IS，但警方今天一改之前的說法表示，他們不是從敘利亞返國。近年來數以百計的印尼人前往敘利亞，和當地的IS一起作戰。

分析家表示，印尼警方過去雖成功阻止多起恐怖攻擊事件，但昨天發生的教堂炸彈攻擊，和接下來的炸彈攻擊，顯示犯案計畫較以往更加縝密。

炸彈印尼教堂

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