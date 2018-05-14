經濟解析／金正恩可使北韓成為三星的新後院

2018-05-14 23:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



只要北韓領導人金正恩願意稍微鬆手，適度開放外資，北韓要成為下一個越南並不難。當前的北韓非常類似1986年的越南，當時這個東南亞共產國家施行向資本主義靠攏的「革新」政策。如今北韓的機會更好，因為它比當年的越南更有錢，而且工業化程度更高。

彭博Gadfly專欄作家任淑莉說，越南現在已是製造重鎮，經濟規模號稱是北韓的六倍，去年經濟擴張6.8%，是十年來最強增速，主要歸功於南韓企業。三星電子是越南最大的外國投資人，約占總出口收入的四分之一。相較之下，北韓的經濟停滯不前。

知名新興市場投資人墨比爾斯則表示，南北韓若統一，對投資人而言是一項「美麗的結合」，因為南韓有技術、專業知識以及製造能力，而北韓有豐富的資源。他並表示，如果可以的話，他「肯定 」有興趣投資北韓。墨比爾斯說，即使兩韓統一可能要付出龐大代價，但長期來看是有利的。

在國際制裁下，北韓領導人金正恩正在扮演外交官，承諾結束韓戰，並同意與美國總統川普舉行高峰會，套用川普所說的話，「這是世界和平非常特殊的一刻」。

任淑莉認為，這肯定會是北韓的關鍵時刻。摩根士丹利公司估計，投資占越南國內生產毛額（GDP）的26%，假如平壤當局能將海外流入的資金占GDP的比率，從實際上零提高到20%，那麼其經濟可能成長5%。

光是來自南韓的投資就能辦到。根據可取得的最新數據，2016年北韓的GDP為310億美元，20%大約是60億美元。三星電子過去幾年在越南的投資就超過170億美元。

任淑莉指出，從人口來看，越南仍有較瑰麗的前景，勞動年齡約占七成人口；相形之下，北韓的勞動年齡人口僅44%。此外，北韓的勞動年齡人口將在2020年攀頂，越南則是在2040年。 南北韓的人口估計約8,000萬人，足以讓朝鮮半島成為一個自給自足的經濟強權。

分析師說，朝鮮半島戰爭的可能性降低，可能結束惡名昭彰的Kospi指數折價，南韓資產的風險溢價正在消褪中。自今年1月以來，外國已買進逾170億美元的南韓債券，主要看中緊張緩和將降低韓元的波動性。擔保政府不會違約的信用違約交換（CDS）已降至近五年低點。不過，儘管財閥已提高股東權益報酬率，南韓企業股價仍比亞洲區同業便宜三成。

任淑莉說，投資人的擔心是可以理解的，因為金正恩並不是一股穩定的影響力，但若金正恩忠實履行其承諾，基金經理人可有得忙了。