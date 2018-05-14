泗水教堂恐攻六口之家 鄰居：賣草藥宗教虔誠家庭

2018-05-14 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



印尼泗水三座教堂13日遭到恐攻，發動攻擊的六口之家，平日過著正常的中產階級生活，談度假，愛寵物，絲毫看不出家中的父親歐普里顏托和母親庫絲瓦提正暗懷恐攻計畫，且帶著四名子女一起共赴黃泉。

法新社報導，48歲的歐普里顏托、43歲的庫絲瓦提和四名子女，包括9歲和12歲的女兒，全在聯合攻擊行動中死亡。

對鄰居而言，他們只是父親賣草藥、一個宗教虔誠的穆斯林家庭。

60歲的鄰居賈尼告訴印尼時代報：「他曾經是社區單位的負責人，我幾乎每天都在他家附近的清真寺遇到他。」

網路上庫絲瓦提的照片顯示，一家人對著鏡頭微笑，兩個女兒披著紅頭巾，手捧鮮花。庫絲瓦提的臉書帳號至少有250名友人，許多是風景、泛舟和家中寵物貓的照片。她還稱自己是當地一個重金屬樂團的粉絲。不過，她最後的臉書張貼是2014年 。

庫絲瓦提現在是印尼首個知名的女自殺炸彈客。和這個家庭以及一個當地極端組織有關的兩個家庭，也引爆炸彈，造成多數的家人死亡。

整體而言，這些家庭揭露了另一個令人震驚的新恐怖手段：自殺炸彈客父母在發動攻擊時，同時取走自己孩子的性命。

這與激進組織伊斯蘭祈禱團（JI）的手段不同，該組織是2002年造成兩百多人死亡、峇里島爆炸案的主謀，也是印尼恐怖主義的代名詞。

雅加達衝突政策分析研究所的分析家努拉尼雅說：「女性的參與是全新的改變，特別是還有兒童。」

努拉尼雅表示，JI時代禁止利用女性進行攻擊，不過，伊斯蘭國恰好相反，歡迎女戰士加入，且喜歡使用女性，包括年輕女孩的情況顯而易見。

她說：「女性總是被視為和平的，安全人員因此對女性較為放鬆。它有戰術上的好處。」

13日上午，庫絲瓦提和她的兩名女兒蒙著面紗，腰綁炸彈，走到蒂博尼哥羅印尼基督教堂後引爆炸彈。

一名分析家說，帶著兒童發動攻擊可能令人難以想像，但這些兒童可能不清楚自己即將面臨的命運。