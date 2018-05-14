美駐耶城大使館正式揭幕 血腥衝突至少41死

2018-05-14 22:44 中央社 耶路撒冷14日綜合外電報導



引發激烈爭議的美國駐耶路撒冷大使館今天正式揭幕，揭幕儀式包括播放美國總統川普預錄的演說。

儘管美國決定把駐以色列大使館從特拉維夫遷往耶路撒冷引發憤慨，但川普在演說中強調，美國仍致力於達成中東地區持久和平。