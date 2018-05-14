致力和平？美駐耶路撒冷新館揭幕 川普預錄影片致意

2018-05-14 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



川普。美聯社 分享 facebook

在巴勒斯坦民眾遭以軍槍殺死亡人數迅速上升之際，美國駐以色列大使館遷往耶路撒冷的使館揭幕儀式同時登場。

人未到場、由長女伊凡卡及其夫婿庫許納代為出席的美國總統川普，則以預先拍攝的影片獻聲致意，並在談話中數度提到和平。

川普在影片結尾中說道：「美國將永遠是以色列的好朋友，是自由與和平事業的伙伴。我們祝佛里曼在這個美麗的耶路撒冷大使館上任時好運，我們向以色列、巴勒斯坦人和所有鄰國伸出友誼之手。願那擁有和平。願上帝保佑這個使館。願上帝保佑那些在那裡服務的人，願上帝保佑美國。」他並在影片訊息中加上1則祝賀推文。