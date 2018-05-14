美駐耶路撒冷使館啟用 加薩爆流血衝突37死

2018-05-14 21:41 中央社 耶路撒冷14日綜合外電報導



美國今天在爭議聲中正式啟用駐耶路撒冷大使館，就在揭幕儀式前數小時，以色列和加薩走廊邊界爆發暴力衝突，以軍發射實彈，造成至少37名巴勒斯坦人死亡，逾900人受傷。

法新社報導，白宮代表團及以色列官員準備參加新館啟用典禮之際，巴勒斯坦衛生部表示，加薩衝突造成至少37人死亡，包括一名14歲的少年，另有900多名巴勒斯坦人受傷，其中約有450人是遭實彈所傷。

加薩走廊邊界有5處地點爆發衝突，以色列軍方表示，超過3萬5000名巴勒斯坦人參與抗議爆發衝突。

加薩走廊距耶路撒冷不到100公里，目前遭到以色列封鎖。

少數巴勒斯坦人一邊投擲石塊，一邊逼近邊界的安全圍欄，想要突破，以色列狙擊手則在圍欄的另一側待命。

以色列軍方表示，軍人「採用防暴措施並開火因應現場狀況，一切依標準作業程序進行」。

美國大使館遷館啟用典禮於今天下午4時（台北時間晚間9時）開始，有約800名外賓出席，不過美國總統川普本人並未出席。新的大使館本為美國在耶路撒冷的領事館。

白宮代表團由副國務卿蘇利文（John Sullivan）率團，團員包括川普長女伊凡卡（Ivanka）和夫婿庫許納（Jared Kushner），兩人均為白宮幕僚；財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）也是代表團一員。