菲南反恐戰 軍方擊斃11名恐怖分子

2018-05-14 20:23 中央社 馬尼拉14日專電



菲律賓軍方今天表示，政府軍在南部島嶼接連2天的反恐戰鬥中，擊斃11名阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）恐怖分子，政府軍有3名士兵陣亡、17名士兵受傷。

蘇祿聯合特遣隊司令官索貝哈納（CirilitoSobejana）今天在一份報告中表示，部隊13日開始在蘇祿省（Sulu）帕蒂古鎮（Patikul）進攻一處阿布沙伊夫的營地。

「阿布沙伊夫」是活躍於菲國南部的恐怖組織，與外國恐怖組織素有往來。他們早年不時在菲國各地發動炸彈攻擊，後來轉為靠綁架籌錢的團體，據信2015年已向伊斯蘭國（IS）組織效忠。

軍方取得情報，得知阿布沙伊夫分子把數名綁來的肉票藏在這裏，包括4月29日綁架的2名女警。

今天上午，政府精銳部隊偵騎兵單位在大砲及MG-520攻擊直升機的掩護下進擊，阿布沙伊夫分子抵抗1個多小時後潰逃，但直到傍晚，戰場仍有零星交火。

索貝哈納引述可靠情報說，有11名阿布沙伊夫分子被擊斃，其中一人是阿布沙伊夫2號頭目沙瓦得賈安（Hatib Sawadjaan）的兄弟，據信還有多名阿布沙伊夫分子受傷。軍方有3人陣亡，17人受傷。

政府軍在清理戰場時，找到一支M653卡賓槍、各式槍彈以及炸彈製作原料。

另一方面，政府軍也在戰鬥地點1公里外的地區，挖出疑似3具被倉促掩埋的屍體。索貝哈納說，他們外貌像是外國人，很可能也是阿布沙伊夫的同夥，軍方正在調查他們的身分。