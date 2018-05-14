菲律賓基層選舉激烈 一個月來59人傷亡

2018-05-14 18:59 中央社 馬尼拉14日專電



菲律賓今天舉行「巴朗蓋」（barangay）主席暨幹部選舉，這是菲國最基層行政區的選舉，選情相當激烈，選舉開跑一個月以來造成33人死亡、26人受傷。

巴朗蓋（菲華稱「描籠涯」，閩南語發音）的大小相當於台灣的一個里，轄區內可有多座村莊，但英文媒體多翻釋為「村」（village），巴朗蓋主席等同於里長，或英文媒體所稱的村長。

菲國7800萬登記選民今天將選出巴朗蓋主席、委員、青年會議主席及幹部等67萬1000多個職位；青年會議是培養未來巴朗蓋官員的儲備單位。

年滿18歲並在選區登記的公民有投票權，選民投票選出巴朗蓋主席，另選出7名委員；青年會議主席與幹部由15歲到30歲的選民選出。7名委員與青年會議主席輔佐巴朗蓋主席處理基層政府事務。

截至2017年底，菲國計有4萬2036個巴朗蓋，但南部馬拉韋市（Marawi）由於反恐戰後百廢待舉，所以今年全菲只有4萬1948個順利舉行選舉。

各投票所附近貼有候選人的海報，各路候選人的助理們也忙著分發宣傳單或簡單的紀念品，賣小吃的攤販高聲叫賣，選民來來往往，氣氛宛如嘉年華慶典。

但熱鬧的背後卻是暗潮洶湧，因此菲律賓軍警單位動員數以十萬計的人員，到各投票所維持秩序。

巴朗蓋雖然是菲律賓最基層的行政單位，但幹部享有許多權力與福利，且是其他民選職位的良好跳板，再加上候選人及支持者都是來自同一個社區，因此選情激烈。

選前，菲律賓警方已將全菲將近8000個地區列為「選舉熱點」，也就是可能爆發選舉衝突或暴力事件的地區。

菲律賓國家警署（PNP）署長艾爾巴耶德（OscarAlbayalde）今天報告，從4月14日巴朗蓋選舉活動開始以來，已發生42宗選舉暴力事件，造成33人死亡、26人受傷、24人逃過一劫，遇襲者大多是巴朗蓋官員、候選人以及他們的親人或支持者。

另外，菲律賓內政部次長狄諾（Martin Dino）也在廣播節目中說，內政部接獲舉報，稱多處發生賂選情況，買票的價錢從500披索（約新台幣314元）到3000披索不等。

巴朗蓋官員是高層民選職位的重要樁腳，因此也受到地方首長如省、市、鎮長甚至總統府馬拉坎南宮的重視。選舉結果預估今天晚間即可揭曉，當選人將於6月30日上任，任期3年。