義疑歐與反建制派將共組政府 重創歐洲主流政黨

2018-05-14 18:53 中央社 羅馬14日綜合外電報導



義大利深度疑歐且反移民的極右派政黨聯盟（League party）和不滿執政精英的反建制派五星運動（Five Star Movement），今天即將組成聯合政府，對全歐洲主流政黨不啻是一大打擊。

法新社報導，經過數月艱辛的磋商後，雙方領袖預計將與義大利總統會面，報告上週末敲定的政府計畫細節。

根據義大利艾吉新聞社（AGI），五星運動黨魁迪馬尤（Luigi Di Maio）昨天致電總統辦公室，「說明他們已準備好自明天開始報告所有事務，包括總理人選」。

倘若義大利總統接受提名，這些職位將在數日內完成任命。