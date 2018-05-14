2015年遭IS斬首 利比亞送回20埃及人遺體

2018-05-14 17:14 中央社 利比亞米蘇拉塔14日綜合外電報導



利比亞安全官員表示，利比亞今天將把20名埃及基督教徒的遺體送回埃及。這些人2015年在伊斯蘭國（IS）位於利比亞的大本營蘇爾特（Sirte）遭殺害。

路透社報導，利比亞自IS手中收復掩埋遺體的地區後，在去年10月發現這些遺體。

根據IS公布的影片，這些埃及科普特（Coptic）基督教徒2015年2月穿著橘色連身服，在海灘遭IS斬首。

利比亞官員表示，將把這些遺體自西部城市米蘇拉塔（Misrata）空運至埃及，其中一名受害者是來自迦納。

IS在2015年攻占蘇爾特，獲美軍空襲支援的利比亞部隊去年底奪回蘇爾特。