影／槍手趁母親節在校門行搶 反遭便衣警察擊斃

2018-05-14 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



巴西一名男子12日持槍搶劫，反遭便衣警察開槍擊斃。截自YouTube/Redação Mais Região影片 分享 facebook

巴西一名男子12日上午8時在聖保羅一間校園外，企圖持槍搶劫學童和家長，反遭在場一名便衣刑警兼學童母親開槍制伏。

42歲的軍警人員卡提亞‧達·席爾瓦‧薩斯特（Katia da Silva Sastre）當天上午在費雷拉學校外等大門打開，準備參加學校舉辦的母親節活動。

這時身穿黑外套的21歲男子墨瑞拉（Elivelton Neves Moreira）慢慢走來，手持.38口徑左輪手槍對著一群驚恐的媽媽和孩子，高呼他要搶劫。

這時薩斯特出奇不意拿出她的武器，趁兇手回擊前朝他的胸口和腿部連開三槍。墨瑞拉倒地後開了兩槍，第一槍射向地板，無人受傷，第二槍卡彈。墨瑞拉在地上打滾痛苦哀嚎求救，薩斯特趕緊將對方的槍踢走。

薩斯特擔任警察20年，先生同在警界工作，兩人有兩個女兒。薩斯特表示：「我當時想要保護這些媽媽、孩子，我自己跟女兒的性命。」

兇嫌當天送醫後因傷勢嚴重而過世，雖然結果「讓人遺憾」，但薩斯特仍因英勇舉動受到褒揚。

聖保羅州長佛蘭卡（Marcio Franca）送薩斯特一束紫色蘭花感謝她英勇的表現，同時慶祝巴西的母親節。佛蘭卡說：「她的勇氣和精準行動拯救了校門前的母親與孩童。」