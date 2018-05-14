影／印尼泗水連環爆 警察總部遭自殺炸彈客攻擊

2018-05-14 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳祐元 ╱即時報導



印尼第二大城泗水（Surabaya）13日上午發生3起血腥自殺炸彈攻擊，造成7人死亡、41人輕重傷，事隔一天，泗水警察總部又在當地時間14日上午8點50分，遭到自殺炸彈客襲擊，目前已知有1名員警死亡；《衛報》指出現場至少有10名傷者，東爪哇警方發言人表示，他們會盡快確認傷亡人數。

13日的3起自殺炸彈攻擊全都瞄準當地教堂，警方深入調查後發現，這些恐攻居然都是同一家庭所為。這家人中的父親狄塔（Dita Priyanto）是「神權游擊隊」（JAD）的小頭目，母親則是46歲的蒲姬（Puji Kuswati），他們最近才剛從敘利亞返國，而事後伊斯蘭國已經宣稱犯案。

這3起自殺攻擊的形式有所不同，狄塔將身綁炸彈腰帶的蒲姬及9歲和12歲女兒等3人，放在GKI蒂博尼哥羅教堂（GKI Diponegoro Church），之後又駕駛設有炸彈裝置的汽車，前往附近的泗水中心長老教會（Surabaya Centre Pentacostal Church），2名16歲及18歲的兒子則是騎著機車，鎖定聖瑪莉教堂（Santa Maria church），3起爆炸案在當地時間上午7點過後相繼發生。

印尼總統佐科威（ Joko Widodo）與國家警察局長、參謀總長及情報首長等人案發後前往爆炸現場視察，佐科威嚴厲譴責這起「野蠻、泯滅人性的恐攻」，並下令有關單位徹查此案，務必瓦解恐怖組織的陰謀，將「神權游擊隊」連根拔起。

根據警方說法，原本還有1名炸彈客預計在大教堂（Cathedral Church）進行第4起自殺攻擊，所幸警方即時將他逮捕，才沒有引起更多傷亡；但泗水南部的蘇達約縣（Sidoarjo）一處公寓晚間9點傳出爆炸，造成3人死亡2人受傷，不過警方認定這些人同屬一個家庭，他們並非受害者，而是屋內炸彈疑似不慎引爆，而且這些爆炸裝置和泗水恐攻案如出一轍，懷疑他們同樣也是「神權游擊隊」的成員。