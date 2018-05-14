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印尼股匯市下挫 泗水今再度發生炸彈攻擊

2018-05-14 13:57經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

泗水警局也發生爆炸案，警方封鎖現場調查。美聯社
泗水警局也發生爆炸案，警方封鎖現場調查。美聯社
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印尼泗水繼昨天教堂發生炸彈攻擊事件後，今天市警局也傳出爆炸案，印尼股市和印尼盾今天震盪下跌。

雅加達綜合股價指數今天一度下跌1.7%，印尼盾貶0.3%至13,993兌1美元。

據美聯社報道，市警局爆炸案至少有10人在爆炸中受傷，其中包括4名警察。

據警方表示，周日發生在泗水三起教堂炸彈爆炸事件已導致至少14人身亡，其中包括6名自殺式襲擊者。

印尼爆炸炸彈

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