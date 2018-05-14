以色列建國70週年 美使館遷耶路撒冷

2018-05-14 12:35 中央社 耶路撒冷14日綜合外電報導



美國總統川普揚棄數十年慣例，決定將駐以色列大使館遷移至耶路撒冷，數月以來引發全球批評、巴勒斯坦人憤怒。美國今天稍晚將正式遷館，這天也是以色列建國70週年。

法新社報導，白宮代表團與以色列官員今天下午將出席遷館啟用典禮，預料巴勒斯坦人會在與以色列的加薩（Gaza）邊界和其他地方發起人數更多的示威。

川普去年12月6日承認耶路撒冷為以色列首都後，美國決定遷館，而遷館典禮的時機也正值區域緊張加劇之際。

川普上週宣布美國退出伊朗核子協議，兩天後以色列便攻擊數十個敘利亞境內的伊朗目標；而在以色列發動攻擊前，有火箭射向占據戈蘭高地（Golan Heights）的以色列部隊，以色列將此舉歸咎於伊朗。

今天美國大使館遷館啟用典禮訂於當地時間下午4時（台北時間晚間9時），新的大使館本為美國在耶路撒冷的領事館，屆時將有約800名外賓，不過川普本人不會出席。

華府代表團由副國務卿蘇利文（John Sullivan）率團，團員包括川普長女伊凡卡（Ivanka）和她夫婿庫許納（Jared Kushner），兩人均為白宮幕僚；財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）也是代表團一員。

以色列動員大批軍警執行美國遷館啟用典禮的維安，使館周邊約部署1000名警力；以色列軍方表示，約旦河西岸占領區和加薩的軍隊人數會加倍。

除耶路撒冷本身就具高度爭議，今天遷館的5月14日，剛好是以色列建國70週年紀念日。