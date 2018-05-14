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越南擴大反貪腐 越共高層：堅持到底

2018-05-14 12:35中央社 河內14日電

越南近期擴大反貪腐行動，許多官員落馬或被捕。越共中央總書記阮富仲表示，反貪工作將堅持到底，從基層做起，是長期行動，呼籲社會萬眾一心投入與支持。

越南媒體今天報導，阮富仲昨天接觸河內市選民，聽取民眾有關政府反貪工作的意見。

阮富仲表示，打擊貪污腐敗雖很困難，但非常重要。政府最近在民眾的支持下積極展開反腐工作，取得了進展。

自2016年1月的越共12大以來，越共中央高度重視與積極加大反腐力度，數十名高層官員受到黨紀處分，不少官員受到法律懲處，甚至包括越共政治局委員在內。

反腐越南貪污

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