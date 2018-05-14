笑死人！英國辦高峰會勸6國入歐盟 自己準備脫歐

2018-05-14 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



準備脫歐的英國將在7月主辦高峰會，鼓勵西巴爾幹半島六國加入歐盟，批評者認為政府幽默感十足。圖為反對英國脫歐的民眾在英國國會大廈外，高舉英國國旗和歐盟旗。路透 分享 facebook 英國政府將在7月主辦高峰會，鼓勵歐洲六國基於「安全、穩定與繁榮」加入歐盟，但英國幾個月後即將與歐盟簽訂脫歐協議。對此批評者認為政府幽默感十足。

英國7月將擔任主辦國，招待現有的歐盟成員國以及西巴爾幹半島國家，包括塞爾維亞和阿爾巴尼亞，一同討論歐盟改革事宜，為未來擴大歐盟鋪路。

這場高峰會屬「柏林歷程」的一環，過程中舉辦一系列會議支持區域國家加入歐盟，歐洲議會研究單位形容這能「在擴大過程加入新觀點和動力」。

批評者表示，英國政府必須具備高度「幽默感」才能在準備脫離歐盟之際，主辦擴大歐盟研討會，並頌揚加入歐盟的好處。

歐盟候選國阿爾巴尼亞、馬其頓共和國、塞爾維亞的領袖將出席，另外波士尼亞與赫塞哥維納、科索伏的領導人也將出席，這兩國有意加入歐盟但尚未獲允為候選國家。

奧地利、克羅埃西亞、法國、德國、義大利、波蘭、斯洛維尼亞和保加利亞等關注歐盟的成員國也將派代表參與。

被問及英國對西巴爾幹半島國家加入歐盟的立場，英國外交部發言人告訴英國獨立報：「我們依舊認為，加入歐盟對西巴爾幹半島國家的安全、穩定和繁榮相當重要。當候選國完全達到加入條件，到時那些國家和歐盟成員國將決定成員國資格。」

英國自民黨議員布拉克（Tom Brake）表示：「外交部的人一定超有幽默感才籌辦這場研討會，討論西巴爾幹半島國家的歐盟成員國資格。就在我們準備要脫歐的時候，又開始建議別國加入。政府的政策放在荒誕派戲劇中顯得毫不突兀。」

英國政府表示，倫敦高峰會強調區域政治合作，強化區域安全合作，還能促進經濟穩定，改善商業環境。

雖然英國公投決定脫歐，但英國鼓勵他國加入歐盟的態度似未改變。倫敦高峰會之後，保加利亞首都索菲亞17日也將舉辦高峰會討論區域未來，屆時英國首相梅伊將出席。