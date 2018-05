美使館遷耶路撒冷 蓋達籲穆斯林對美發動聖戰

2018-05-14 11:00 中央社 華盛頓13日綜合外電報導



蓋達組織首腦薩瓦里(Ayman al-Zawahiri)今天表示,美國決定將駐以色列使館遷到耶路撒冷,證明協商和「姑息」這套已辜負了巴勒斯坦,他呼籲穆斯林對美國發動聖戰。

法新社報導,在一支5分鐘、標題「特拉維夫也是穆斯林的土地」(Tel Aviv is Also a Land of Muslims)的影片中,薩瓦里稱巴勒斯坦自治政府是「巴勒斯坦的出賣者」,呼籲追隨者群起戰鬥。

根據賽德情報集團(SITE)提供的影片逐字稿,薩瓦里說,美國川普總統的態度「清楚明確,揭開了當代十字軍的真實面貌,休戰和姑息這套對他們不管用了,唯有透過召喚和聖戰抵抗才有效」。

薩瓦里是埃及醫師,2011年蓋達(Al-Qaeda)前領導人賓拉登(Osama bin Laden)死後,接手主導這個恐怖組織。

他說,賓拉登宣布美國是「穆斯林的頭號公敵,誓言直到巴勒斯坦國化為現實,所有異教大軍離開穆罕默德聖地以前,別夢想有安全的一天」。

美國駐以大使館將於明天、以色列獨立建國70週年這天進行搬遷。以色列國慶隔天是巴勒斯坦「災難日」(Nakba),指的是以色列1948年建國後,超過70萬巴勒斯坦人逃離或遭驅離家園。

然而,美國堅稱,儘管阿拉伯世界怒火連天,美方仍在推動和平進程。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)今天告訴福斯新聞網(Fox News):「和平進程絕對未亡。」

他說:「我們很努力,希望能達到成功的結果。」