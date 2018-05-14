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美使館遷耶路撒冷 蓋達籲穆斯林對美發動聖戰

2018-05-14 11:00中央社 華盛頓13日綜合外電報導

蓋達組織首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）今天表示，美國決定將駐以色列使館遷到耶路撒冷，證明協商和「姑息」這套已辜負了巴勒斯坦，他呼籲穆斯林對美國發動聖戰。

法新社報導，在一支5分鐘、標題「特拉維夫也是穆斯林的土地」（Tel Aviv is Also a Land of Muslims）的影片中，薩瓦里稱巴勒斯坦自治政府是「巴勒斯坦的出賣者」，呼籲追隨者群起戰鬥。

根據賽德情報集團（SITE）提供的影片逐字稿，薩瓦里說，美國川普總統的態度「清楚明確，揭開了當代十字軍的真實面貌，休戰和姑息這套對他們不管用了，唯有透過召喚和聖戰抵抗才有效」。

薩瓦里是埃及醫師，2011年蓋達（Al-Qaeda）前領導人賓拉登（Osama bin Laden）死後，接手主導這個恐怖組織。

他說，賓拉登宣布美國是「穆斯林的頭號公敵，誓言直到巴勒斯坦國化為現實，所有異教大軍離開穆罕默德聖地以前，別夢想有安全的一天」。

美國駐以大使館將於明天、以色列獨立建國70週年這天進行搬遷。以色列國慶隔天是巴勒斯坦「災難日」（Nakba），指的是以色列1948年建國後，超過70萬巴勒斯坦人逃離或遭驅離家園。

然而，美國堅稱，儘管阿拉伯世界怒火連天，美方仍在推動和平進程。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天告訴福斯新聞網（Fox News）：「和平進程絕對未亡。」

他說：「我們很努力，希望能達到成功的結果。」

巴勒斯坦以色列穆斯林

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