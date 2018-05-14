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世衛呼籲全球動起來 杜絕人工反式脂肪

2018-05-14 09:38中央社 紐約13日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）呼籲所有國家在未來5年杜絕食品中的人工反式脂肪

美聯社報導，聯合國旗下世衛組織昔日推動根除傳染病，但如今著眼在消除與慢性疾病有關的危害。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）料於明天在日內瓦記者會上呼籲各國動起來。

世衛官方認為可在5年內辦到，因為許多國家早已採取行動。丹麥15年前就著手，之後美國和另外40多個高收入國家紛紛跟進，要求食品業者淘汰這種會造成心血管阻塞的添加物。

世衛組織營養促進健康和發展部門主任布蘭卡（Franscesco Branca）表示，世衛正在促使中低收入國家起身奮戰。

加工過程產生的人工反式脂肪，主要來自於經過氫化的植物油，其氫化過程會改變脂肪的分子結構，能讓油更耐高溫、穩定性增加，並且增加保存期限，但也會對心血管產生危害，像是人造奶油或酥油等製程中會產生人工反式脂肪。健康專家認為可用菜籽油或其他產品代替。

部分肉品和乳製品也會有天然存在的反式脂肪。世衛組織建議每天反式脂肪攝取量不應超過總熱量的1%。

美國方面，紐約市2006年禁止餐廳提供含反式脂肪的食物，美國食品暨藥物管理局（FDA）也在同年要求製造商在食品標籤上列出反式脂肪含量。

FDA在2015年採取行動，希望完成杜絕反式脂肪的工作，FDA要求製造業者到了2018年6月18日，必須停賣反式脂肪食物。FDA官員尚未宣布已取得多少進展，或將如何懲處不遵守的食品業者。

反式脂肪高溫國旗

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