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沙塵暴雷雨再襲印度北部 至少40人喪生

2018-05-14 05:55中央社 新德里13日綜合外電報導

印度當局表示，印度北部今天遭到新一波沙塵暴與大雷雨侵襲，造成超過40人喪生，以及交通大亂。

法新社報導，救難人員表示，北方省（Uttar Pradesh）遭到大雷雨侵襲，造成至少18人喪生。西孟加拉省（West Bengal）遭受沙塵暴肆虐，有12人不幸喪生。

首都新德里刮起強風，時速超過100公里，共有70個航班受到影響。

大雷雨印度孟加拉

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