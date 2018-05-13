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加泰隆尼亞獨派人選 可望獲選自治區主席

2018-05-13 23:45中央社 巴塞隆納13日綜合外電報導

加泰隆尼亞政治人物今天清除獨派候選人托拉獲選自治區主席的障礙，他可望終止西班牙政府在去年政治危機時對加泰隆尼亞實施的緊急直接統治。

極左派人民團結候選人黨（CUP）發表聲明指出，他們將在明天區域議會的授權投票中棄權。這將使支持獨立的候選人托拉（Quim Torra）能透過簡單多數決獲選自治區政府主席。

自治區加泰隆尼亞投票

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