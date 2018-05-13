全家集體自殺？印尼教堂連環爆炸 一家七口分頭犯案

2018-05-13 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



英國廣播公司（BBC）報導，印尼警察總長狄托說，13日在第二大城泗水犯下教堂連環自殺攻擊爆炸案的，全是一家人。

狄托說，母親在其中一座教堂引爆身上的炸彈，炸死她帶著的兩個孩子，父親和三個兒子則對另外兩座教堂發動自殺攻擊。