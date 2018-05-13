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法國多起恐攻犯 早列重點對象仍作案

2018-05-13 22:04中央社 巴黎13日專電

巴黎昨天發生街頭持刀殺人事件，犯案人早就名列可能危及國安的「S檔案」。法國近年已有多起攻擊案的凶手原本就是情報單位關切對象，卻仍能趁隙行動。

巴黎市第2區的蒙西尼街（rue Monsigny）12日晚間近9時發生持刀殺人事件，造成1死4傷，極端組織伊斯蘭國（IS）承認指使。

根據已知訊息，犯案人是1997年生於車臣、已取得法籍的男子，他可能是搭地鐵前往案發地點，一出站就動手攻擊。

案發地點位於巴黎知名的歌劇院附近，周圍有許多酒吧和餐廳，當時正好是週末夜晚，行人可能比平時多。

警方在晚間8時47分接到報案電話，不到9分鐘就趕到現場，試圖制伏犯人不成後，將他擊斃。

「費加洛報」（Le Fiagro）報導，犯案人沒有犯罪紀錄，但兩年前就名列「S檔案」，S意指國家安全，S檔案就是可能危害國家安全的名單。

法國情報單位的S檔案列有上萬人，其中很多是極端份子或曾經去過敘利亞、伊拉克等極端組織所在地，或曾與恐怖組織往來、行跡可疑的人，也有一些偏激左派和極右派份子。

列入S檔案，意味行動可被監控，例如當道路警察盤查，發現有人名列S檔案，就要向情報單位通報他的去向、他與誰同行等資訊。

名列S檔案，也有可能被監聽或監視，但因人數太多，情報單位實際上很難長期且逐一追蹤，若追蹤一段時間，未發現犯案跡象或證據不足，就可能停止監視和監聽。

S檔案只是情報單位偵防工具之一，執法機關不能因為某人列入S檔案就予以拘留或限制個人自由。

過去數起攻擊的犯案人，案發後都被發現名列S檔案，或早就是國際通緝對象，卻仍得以避過情報單位偵防，執行攻擊。

例如，2012年3月在土魯斯（Toulouse）和蒙托班（Montauban）發動攻擊、造成7死的梅拉（MohamedMerah），早在2006年就是情報單位關注對象，但他仍能前往阿富汗和巴基斯坦，逐漸極端化。

2015年1月，果艾齊兄弟（Cherif et SaidKouachi）槍擊巴黎的查理週刊（Charlie Hebdo）辦公室，他們也很早就因其他罪行被捕、被判刑，並因嘗試與敘利亞極端組織聯繫而引起情報單位注意。

2015年1月，極端份子柯利巴里（Amedy Coulibaly）殺害警察、挾持巴黎猶太超市，他過去犯案累累，曾入監服刑，且與極端組織往來，也是反恐部門特別留意的對象，卻仍犯下重案。

同年11月發生巴黎連環恐攻案，其中攻擊巴塔克蘭劇院（Bataclan）的槍手中，有3人因多次犯罪、去過敘利亞、被國際通緝或與恐怖組織聯繫，列在S檔案中。

其他例子還有不少，如2016年在聖艾蒂恩居胡費市（St-Etienne-du-Rouvray）殺害神父的兩名凶手，在反恐單位留有紀錄；今年3月在特雷比鎮（Trebes）超市挾持人質的拉克迪姆（Redouane Lakdim），自2014年也名列S檔案。

法國巴黎12日晚間爆發恐攻襲擊，1名男子持刀在熱鬧的街頭砍殺路人，造成1死4傷。...
法國巴黎12日晚間爆發恐攻襲擊，1名男子持刀在熱鬧的街頭砍殺路人，造成1死4傷。美聯
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巴黎敘利亞警察
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