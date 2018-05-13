巴基斯坦克什米爾橋斷 拍照學生3死15失蹤

2018-05-13 20:45 中央社 巴基斯坦穆薩法拉巴德13日綜合外電報導



巴基斯坦官員表示，巴國所控制克什米爾地區一座老舊木橋今天垮掉，事發時有23名學生在橋上拍照，他們墜落湍急河水，已知至少造成3人喪生，還有15人失蹤。

美聯社報導，這起事件發生在景色秀麗的尼勒姆谷（Neelum），地方官員馬穆德（Raja Shahid Mahmood）說，有5名學生獲救，救援人員還在搜救其他學生。

尼勒姆谷是巴基斯坦控制克什米爾地區的知名景點，這些學生就讀費索拉巴德市（Faisalabad）的醫專，年齡在20出頭。