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伊朗示威反美 網軍大舉襲美

2018-05-13 15:05世界日報 編譯中心／綜合12日電

美國宣布退出伊朗核協議，以色列轟炸伊朗駐利亞部隊，引發伊朗的反美浪潮。數千伊朗民眾11日走上街頭遊行示威，表示絕不向美國以色列低頭，伊朗政府則下令準備好大規模提煉濃縮鈾，隨時重啟核計畫。就連伊朗的網軍，也開始攻擊美國及盟國的電腦網絡。

紐約時報報導，網路安全專家此前就擔心，美國退出伊核協議會引發來自伊朗的網路攻擊。早些時候伊朗位於中東的多個鄰國遭到伊朗駭客的攻擊，但在此之前該國攻擊目標僅限於西方國家的企業和基礎設施。美國戰略與國際研究中心分析師劉易斯（James Lewis）稱：「協議被破壞後，他們一定會問：『我們還有什麼可失去的』。」

報導稱，川普總統聲稱退出伊核協議一天後，網路安全公司CrowdStrike就稱伊朗駭客的網路活動「顯著增加」。駭客向美國外交官和電信公司雇員發送了含有惡意軟體的電郵。三年前美伊簽署核協議後，伊朗網軍暫停攻擊美國，美以官員擔心伊朗或發動猛烈網絡攻擊進行報復。以色列此前曾模擬與伊朗爆發網絡戰後，美俄兩國均捲入的情境。

新華社報導，在伊朗首都德黑蘭及其他城市，連日來都有示威活動，示威活動的組織者當場發表聲明說，伊朗人民堅決頂住來自美國的壓力，堅決維護國家利益。

參加示威活動的德黑蘭大學主修國際關係的學生艾米哈依表示，伊朗一貫遵守伊核協議精神，而美國無端背棄協議則破壞地區和平穩定。他說：「我們不會屈服。」

伊朗外長扎里夫12日起出訪中國、俄羅斯及歐洲，與其他締約國討論協議的未來。就在伊朗核協議危在旦夕之際，國際原子能機構日前則宣布，首席檢查員瓦爾約蘭塔（Tero Varjoranta）請辭並即時生效。

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