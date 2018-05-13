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美西13火山綿延800哩 夏威夷大爆發掀疑慮

2018-05-13 13:50世界日報 編譯黃秀媛／綜合12日電

夏威夷使西岸擔心火山爆發 路透社
夏威夷使西岸擔心火山爆發 路透社
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位於太平洋火環帶的夏威夷火山爆發，也連帶影響到美國本土，專家開始密切注意美國西岸同樣屬於這個地質活躍地區的連串火山；南加州沙漠地帶12日傍晚即發生芮氏規模3.3的地震

「美聯社」報導，美國西岸散布著連綿800哩的13座火山，從最北的華盛頓州的貝克山(Mount Baker)，南至加州的拉森峰(Lassen Peak)。其中華盛頓州的聖海倫火山1980年曾猛烈爆發，造成數十人喪生；巍峨的瑞尼爾山(Mount Rainier)則俯視西雅圖大都會區。

夏威夷大島的幾勞亞火山(Kilauea)一周來一直在噴發岩漿，可能在幾天或幾周內強烈爆發。

太平洋火環帶共有大約450座火山，沿著南北美、亞洲東部、澳洲和紐西蘭形成馬蹄形，經常因地殼板塊互相撞擊摩擦發生地震和火山爆發。

美國最危險的火山全都在這個火環帶，大部分位於西岸，除了幾勞亞，還有華盛頓州的聖海倫和瑞尼爾，俄勒岡州的胡德山和南姊妹山，加州的沙斯塔山(Shasta)和拉森山。

專家說，這些火山系統各自獨立，一座火山爆發，不代表火環帶其他地區也有危險。

聯邦地質測量所一直在密切監測西岸的火山活動，目前所有火山情況正常；不過，情況可能說變就變。

一些專家認為，最可能爆發的是聖海倫，不過這個地區另外六座火山過去300年也曾活躍過，包括瑞尼爾、華盛頓州的格拉西爾峰(Glacier Peak)和拉森峰。

專家說，夏威夷岩漿蜿蜒流到住宅區的景象令人心驚，不過西北地區可能不會出現這種景象，因為這一帶的岩漿比較濃稠，不會流得那麼遠。

但是，火山可能噴出令人窒息的濃密火山灰，並引發土石流。最可能造成慘重災情的是聖海倫和瑞尼爾。

瑞尼爾火山以前爆發時，連西面50哩外的普吉特灣都遭殃。這座火山已有500年未曾強烈爆發，可是由於其高度、經常地震、活躍的熱液系統，加上有26條冰河，因此充滿危險。

這座火山一旦爆發，冰山可能迅速溶化，引發巨大泥流，並可能殃及四周人口稠密地帶。

最接近西岸火山的城鎮是俄勒岡州胡德山旁的Government Camp，不過加州的沙斯塔山最危險，因為它四周布滿城鎮。

另方面，南加州12日傍晚的地震震央在距El Centro西北27哩、靠近亞利桑納州邊境的沙漠地帶，至截稿時為止，未傳出傷亡。

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