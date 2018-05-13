法國近年重大恐攻事件一覽

2018-05-13 10:41 中央社 巴黎12日綜合外電報導



巴黎市中心傳持刀攻擊事件。 美聯社 分享 facebook

一名高喊「真主至大」（Allahu Akbar）的男子今晚在巴黎市中心發動攻擊，造成1死4傷，促使當局展開恐怖攻擊調查，攻擊者已遭警方擊斃。

以下為巴黎嘲諷雜誌「查理週刊」（CharlieHebdo）辦公室2015年遭遇攻擊以來，法國各地發生的連串聖戰士攻擊案，一共奪走超過245條人命。

●

2018年

3月23日：槍手拉克迪姆（Radouane Lakdim）在南部的卡爾卡松（Carcassonne）與特雷比鎮（Trebes）擊斃4人，包括警官貝特拉米（Arnaud Beltrame）。貝特拉米自願以己身換取一名人質獲釋而被譽為英雄。

拉克迪姆與警方僵持數小時後遭擊斃。

●

2017年

10月1日：29歲的突尼西亞人哈納奇（AhmedHanachi）在南部城市馬賽（Marseille）主要火車站高喊「真主至大」後，以刀刺死兩名年輕女性。

哈納奇犯案後遭巡邏的軍人擊斃。伊斯蘭國（IS）宣稱犯下這起攻擊。

4月20日：有犯罪前科的39歲槍手薛爾費（KarimCheurfi）在巴黎香榭麗舍大道朝正在執勤的員警開槍，造成1名員警死亡，2人受傷。

薛爾費行凶後遭警方擊斃，當局在他的遺體旁發現一張讚頌IS的字條。IS宣稱犯下這起攻擊。

●

2016年

7月26日：19歲青少年博帝琴（Abdel MalikPetitjean）和柯米契（Adel Kermiche）在西部城鎮聖艾蒂恩居胡費（Saint-Etienne-du-Rouvray）的一座教堂，在5名信徒面前割喉殺害高齡85歲的神父。

兩人稍後遭警方擊斃，IS宣稱犯案。博帝琴和柯米契曾在影片中宣誓效忠IS。

7月14日：31歲的突尼西亞人布雷勒（MohamedLahouaiej Bouhlel）在地中海城市尼斯的「英國人散步道」（Promenadedes Anglais）駕駛卡車衝撞觀賞國慶煙火的群眾，造成86死，400多人受傷。

布雷勒遭安全部隊擊斃，IS宣稱犯案。

6月13日：25歲的阿巴拉（Larossi Abballa）在巴黎以西的馬尼安維爾（Magnanville）闖入一名員警家中，當著員警小兒子的面殺害他的父親和父親的伴侶。

阿巴拉遭特種武器和戰術部隊（SWAT）成員擊斃，他在社群媒體上發文說，以IS之名犯下這起謀殺案。

●

2015年

11月13日：IS聖戰士以攻擊步槍及爆裂物發動同步攻擊，地點分別在正在進行法德足球賽的體育場外、巴黎咖啡館和巴塔克蘭劇場（Bataclan），奪走多達130條人命，超過350人受傷。這是法國史上傷亡最慘重的恐怖攻擊。

8月21日：25歲的摩洛哥男子卡薩尼（Ayoub ElKhazzani）帶著卡拉希尼柯夫突擊步槍、自動手槍和美工刀，在從阿姆斯特丹開往巴黎的大力士高速列車（Thalys）上發動攻擊，隨即遭到乘客制伏。情報單位已知他與激進伊斯蘭活動有關。

6月26日：35歲的法國男子薩利希（Yassin Salhi）在東南部城市聖昆丁法拉維耶（Saint-Quentin-Fallavier）殺害自己的老闆，並將砍下來的頭掛在一家天然氣工廠的柵欄，旁邊還有兩面伊斯蘭旗幟。他企圖引爆工廠但遭當局逮捕，隨後在獄中自殺身亡。

4月19日：攻讀資訊科技的阿爾及利亞籍學生葛蘭（Sid Ahmed Ghlam）因涉嫌殺害一名女子和策畫對巴黎南郊猶太城（Villejuif）一座教堂發動攻擊被捕，檢方在他的住處起出有關蓋達組織（Al-Qaeda）和IS的文件，還發現他與疑似為敘利亞聖戰士聯繫，策畫攻擊一座教堂。

2月3日：30歲男子柯利巴里（Moussa Coulibaly）持刀攻擊戒護尼斯猶太社區中心的3名軍人，犯案後遭當局逮捕，他在拘留期間表達自己對法國、警察、軍方與猶太人的憎恨。

1月7至9日：2名持有卡拉希尼柯夫突擊步槍的男子闖入「查理週刊」巴黎辦公室開槍掃射，造成12人喪命。一名女警隔天在巴黎郊外遭槍殺身亡，一名槍手則在一間猶太超市挾持多人，殺害4人。這些歹徒分別在槍戰中遭警察擊斃，他們在死前都曾分別表達效忠蓋達組織（Al-Qaeda）與IS。