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美派機也沒用！巴基斯坦不准撞死人的美外交官離開

美派機也沒用！ 巴基斯坦不准撞死人的外交官離開

2018-05-13 08:51聯合報 記者郭宣含╱即時報導

巴基斯坦不讓一名美國外交官離開境內，據傳該名美國外交官4月闖紅燈撞死一名機車騎士。巴基斯坦媒體12日報導，美國派機接浩爾（Joseph Emmanuel Hall）上校，但巴國不放行，美國和巴基斯坦官方都未評論這項報導。

美國官員先前表示不能逮捕或審訊浩爾，因為他享有外交豁免權。這起事件造成美國和巴基斯坦政治關係緊張。

22歲的貝葛（Ateeq Baig）4月7日在巴國首都伊斯蘭瑪巴德以北的半山公園（Daman-e-Koh）車禍喪命。監視器畫面可看到，一輛白色汽車無視交叉路口的紅燈，高速行駛撞上一輛機車後煞車，據說駕駛人為浩爾。

美國大使館否認巴基斯坦媒體說浩爾酒駕的報導。

死者父親要求浩爾在伊斯蘭瑪巴德高等法院（IHC）接受審問。IHC在11日裁定，浩爾未享有完全豁免權。浩爾已被列入旅遊「黑名單」中，代表機場已獲通知不得讓他出境。

自從美國總統川普在新年推特指控巴基斯坦扯謊騙人後，美國和巴基斯坦的關係就備受關注。

美國政府1月表示，美方要砍掉幾乎所有提供給巴基斯坦的安全援助，並說巴基斯坦未能妥善處理該國內運作的恐怖份子網絡。巴基斯坦否認這些指控，並宣布不再與美國共享情資。

美國外交官闖紅燈撞死人，死者父親與地方民眾拿著抗議牌子，上面寫著「打倒美國殺人犯...
美國外交官闖紅燈撞死人，死者父親與地方民眾拿著抗議牌子，上面寫著「打倒美國殺人犯」、「還要多久？」他們要求巴國政府還公道。美聯社
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巴基斯坦4月7日監視器錄下，一輛白色四輪汽車闖紅燈撞上一輛機車。路透
巴基斯坦4月7日監視器錄下，一輛白色四輪汽車闖紅燈撞上一輛機車。路透
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巴基斯坦伊斯蘭機場
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