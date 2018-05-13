伊拉克戰勝IS後首大選 投票率創新低

2018-05-13 08:45 中央社 巴格達12日綜合外電報導



伊拉克選舉委員會宣布，不到半數的選民今天前往投票，參與伊拉克自戰勝伊斯蘭國（IS）聖戰士以來的首次國會大選。

投票率44.52%，是2005年首次舉行多黨選舉以來最高棄權率。

近2450萬選民有超過半數沒有投票，以顯示他們對他們斥為貪腐政治階層的不信任。

許多去投票的選民則表示，他們希望改變，希望國會329位議員未來出現新面孔。

拿前幾次投票率比較，今天選民不滿情緒顯而易見，2005年首次投票率達79%，2010年有62.4%，2014年有60%。