巴黎市中心傳持刀攻擊1死4傷 兇手遭擊斃

2018-05-13 05:37 中央社 巴黎12日綜合外電報導



巴黎市中心傳持刀攻擊事件。 美聯社 分享 facebook

安全消息人士表示，一名持刀男子今晚在巴黎市中心發動攻擊，殺死一人並殺傷另4人，攻擊者已遭警方擊斃。

法新社報導，攻擊事件發生在巴黎主要歌劇院附近，那個地區酒吧、餐廳及劇院林立，週末夜晚人聲鼎沸。

警方表示，那名男子揮刀攻擊5人，其中一人喪命，2人傷勢嚴重，受害人全都送醫。

警方又說，攻擊者的動機仍不明。

法國境內過去3年來發生的一連串聖戰士攻擊事件，造成超過245人喪生。