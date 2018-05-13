小型飛機墜毀西班牙東北部 3死

2018-05-13 02:29 中央社 巴塞隆納12日綜合外電報導



地方當局表示，一架小型飛機今天在西班牙境內墜毀，有3人罹難。

路透社報導，當局表示，3名罹難者的國籍尚無法立即得悉，但那架小型飛機自葡萄牙西部城市卡斯凱什（Cascais）起飛，預定飛往西班牙西北部路斯（Reus）國際機場。

美聯社報導，從葡萄牙起飛的一架小型飛機墜毀在西班牙東北部，造成3人喪生。一個調查小組正在調查墜機事故原因。飛機墜毀後引發小規模灌木叢火災，被馳抵現場的消防隊員撲滅。