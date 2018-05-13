親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬國60年首變天
美退出伊朗協議
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日宮城縣外海凌晨規模4.7地震 無海嘯危險

2018-05-13 01:33中央社 東京13日綜合外電報導

日本放送協會（NHK）報導，13日凌晨1時49分（台灣時間凌晨0時49分）左右，宮城縣外海發生規模4.7地震，宮城縣北部觀測到震度4級搖晃，這起地震無引發海嘯疑慮。

報導說，這起地震的震央位於宮城縣外海，震源深度50公里，地震規模推定為4.7。宮城縣南三陸町觀測到震度4級搖晃。

地震海嘯NHK
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

以色列連日空襲敘利亞 42人喪生

2018-05-12 22:31

緬甸爆發武裝衝突 邊民涉水逃往中國雲南

2018-05-12 17:40

一週來3起 印度又傳少女遭性侵縱火

2018-05-12 17:29

中國贈馬克思雕像 在德國遭縱火

2018-05-12 17:16

俄兩轟炸機逼近阿拉斯加 美F-22升空攔截

2018-05-12 16:15

北韓駐新加坡大使館是1間套房 與美國大使館不能比

2018-05-12 15:22

印度卡納塔卡省議員選舉投票 莫迪連任關鍵

2018-05-12 15:11

戰勝IS後首大選 伊拉克新總理肩負重任

2018-05-12 14:03

走過印尼98排華 互助度難關見人性可貴

2018-05-12 13:23

泰雅族編織工藝之美 大英圖書館展出

2018-05-12 12:51

英國鐵路號誌數位化緩慢 平均每天50起重大故障

2018-05-12 11:53

聖保羅倒塌大樓 失蹤者存活機率近零

2018-05-12 11:42

日本長野規模5.1地震 無海嘯危險

2018-05-12 11:05

梅根哥哥換打溫情牌 寫信求妹邀他參與婚禮

2018-05-12 10:57

男女薪資差距遭調查 英國500家企業未申報

2018-05-12 10:54

澳門富商賄賂聯合國大使 美法官判4年

2018-05-12 10:43

蘭卡斯特台灣同學會 獲英大學社團優等獎

2018-05-12 09:46

北京施壓國際民航業 駐紐約辦事處籲拒絕恫嚇

2018-05-12 08:45

中共軍機雙向繞台 美國務院重申反對改變現狀

2018-05-12 08:17

美代理亞太助卿董雲裳 下周訪中國大陸與日本

2018-05-12 08:09

加泰隆尼亞選自治政府主席 獨派新人出馬

2018-05-11 22:43

降落即景點 最佳機場樟宜六連霸

2018-05-08 08:54
看更多

熱門文章

涉貪前總理今晨搭機落跑？大馬新政府將攔下來

2018-05-12 08:33

他60年每周捐血 救回的胎兒竟超越台灣總人口！

2018-05-12 15:05

影／人形機器人慢跑影片 嚇壞全人類

2018-05-12 10:01

破天荒！NASA送直升機到火星 挑戰地球外首飛

2018-05-12 09:02

美批陸「歐威爾式」謬論 崔天凱：不評論「愚蠢」言論

2018-05-12 02:37

黨內逼宮 大馬前首相納吉辭去國陣及巫統主席

2018-05-12 16:39

北韓駐新加坡大使館是1間套房 與美國大使館不能比

2018-05-12 15:22

影／敗選準備吃官司？ 馬來西亞禁前總理納吉出境

2018-05-12 17:38

大馬涉貪前總理落跑？民眾機場堵人 沒看到納吉夫婦

2018-05-12 11:39

阿拉斯加外海國際空域 美F-22戰機攔截俄機

2018-05-12 22:27

雞教堂？ 它不是雞 也不是教堂

2018-05-12 14:05

中國贈馬克思雕像 在德國遭縱火

2018-05-12 17:16

中興通訊遭美斷炊 去年付211家美商近700億

2018-05-12 12:51

金正恩赴新加坡 得克服重大後勤挑戰

2018-05-12 22:24

度假？落跑？ 大馬涉貪前總理搭機被攔

2018-05-12 13:11

加州校園槍擊1傷 槍手為14歲少年

2018-05-12 09:58

俄兩轟炸機逼近阿拉斯加 美F-22升空攔截

2018-05-12 16:15

經濟解析／為什麼油價短期會漲、明年將回跌？

2018-05-12 18:51

遭限制出境 納吉尊重政府決定 會留在馬來西亞

2018-05-12 13:33

美卿龐培歐：北韓若迅速去核 美願協助經濟發展

2018-05-12 06:47

白宮批胡言亂語 中駐美大使：不評論愚蠢談話

2018-05-12 07:54

霍金追思會藏玄機 邀請時空旅人參加

2018-05-12 22:07

大馬前副總理安華 15日將獲釋

2018-05-12 19:52

緬甸爆發武裝衝突 邊民涉水逃往中國雲南

2018-05-12 17:40

影／機器狗變看門狗？可當企業保全 預定明年量產銷售

2018-05-12 14:26

中共軍機雙向繞台 美國務院重申反對改變現狀

2018-05-12 08:17

火山將再爆 夏威夷恐出現更具毀滅性熔岩流

2018-05-13 00:24

馬哈地任命3部長 華裔時隔44年重任財長

2018-05-12 22:12

戴正吳：繼續擔任夏普社長到2020年

2018-05-12 16:31

川普亞洲拆彈歐洲點火 退伊朗核協議傷歐企

2018-05-12 17:40

惡言攻擊馬侃釀風暴 白宮卻拒譴責

2018-05-12 13:57

影／只要迅速去核 美願支援北韓重建經濟

2018-05-12 13:02

SpaceX最強大獵鷹9號火箭 成功發射升空

2018-05-12 09:17

大馬前首相傳潛逃印尼 新政府設法攔阻

2018-05-12 11:41

以色列連日空襲敘利亞 42人喪生

2018-05-12 22:31

美代理亞太助卿董雲裳 下周訪中國大陸與日本

2018-05-12 08:09

英國鐵路號誌數位化緩慢 平均每天50起重大故障

2018-05-12 11:53

伊朗最高領袖籲推動科學進步 對抗美霸權

2018-05-12 22:33

北京施壓國際民航業 駐紐約辦事處籲拒絕恫嚇

2018-05-12 08:45

聖保羅倒塌大樓 失蹤者存活機率近零

2018-05-12 11:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top