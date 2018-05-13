日宮城縣外海凌晨規模4.7地震 無海嘯危險

2018-05-13 01:33 中央社 東京13日綜合外電報導



日本放送協會（NHK）報導，13日凌晨1時49分（台灣時間凌晨0時49分）左右，宮城縣外海發生規模4.7地震，宮城縣北部觀測到震度4級搖晃，這起地震無引發海嘯疑慮。

報導說，這起地震的震央位於宮城縣外海，震源深度50公里，地震規模推定為4.7。宮城縣南三陸町觀測到震度4級搖晃。