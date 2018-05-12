矢言挽救核協議 伊朗外長啟程走訪列強

2018-05-12 23:54 中央社 杜拜12日綜合外電報導



伊朗國營媒體報導，外交部長查瑞夫今天展開對世界強權的訪問行程。在華府退出核子協議後，此行被視為伊朗挽救協議最後一搏。

美國總統川普8日退出協議，中東衝突風險再起，不但給歐洲盟友投下震撼彈，也為全球石油供應帶來不確定性。

伊朗強調，如果透過與其他簽署國合作，達成諸如石油等重要產業不受國際制裁等目標，即使華府退出，仍將決心維護協議。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）指出，他派遣查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）未來數週與歐洲國家、中國和俄羅斯協商，「倘若這段短暫期間，最終達成可以完全從這項（核子）協議中受益的結論，那麼協議將獲維護」。

查瑞夫預定今天先赴北京，再到俄國。用伊朗國營電視台的話說，接下來他要「針對這項協議的命運」，繼續走訪布魯塞爾，與德國、英國和法國外長展開會談。

伊朗國營電視台報導：「在美國退出之後，根據這項核子協議所能得到的利益要如何滿足並確保，伊朗已要求歐洲聯盟儘快宣布立場，尤其是德國、法國和英國。」

華府退出並威脅對歐洲企業祭出制裁，歐洲經濟大國昨天不約而同都在遊說，尋求繼續跟德黑蘭維持這項核協議，以保護各國企業在伊朗的投資。